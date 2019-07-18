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18 июля 2019, четверг, 16:35 192
Интернет и IT 2019-07-18T16:40:15+03:00
Українські Новини
В Киеве закрыли старейшее отделение "Укрпочты" в центре города

В Киеве закрыли старейшее отделение "Укрпочты" в центре города

Закрытие самого старого отделения
Закрытие самого старого отделения "Укрпочты". Фото: "Информатор"

Акционерное общество "Укрпочта" вынуждено закрыть старейшее отделение в Киеве, расположенное на улице Богдана Хмельницкого, 44, по решению Киевского городского совета.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Решение об отказе "Укрпочте" продлить аренду помещения было принято на заседании комиссии Киевсовета по вопросам собственности. Поддержали закрытие отделения связи 7 из 12 депутатов Киевсовета - Сергей Артеменко, Михаил Ищенко, Вадим Сторожук, Андрей Андреев, Анна Свириденко, Вадим Пышняк, Михаил Будилов", - сказано в нем.

Компания несколько раз обращалась в комиссию относительно нецелесообразности такого решения, однако депутаты проигнорировали все аргументы на пользу продления аренды.

После этого "Укрпочта" подала иск в Окружной административный суд Киева о продлении срока действия договора аренды и отмене решения комиссии Киевсовета по вопросам собственности.

Отделение на улице Богдана Хмельницкого является самым старым отделением "Укрпочты" в Киеве и одним из самых прибыльных в Киевском филиале компании.

Оно ежедневно обслуживает в среднем 700 человек и проводит около 5 тыс. транзакций.

Размер ежемесячной арендной платы за помещение площадью 220 кв. м составляет 42 тыс. гривен.

Закрытие самого старого отделения Закрытие самого старого отделения "Укрпочты". Фото: "Информатор"

Как сообщали Українськi Новини, "Укрпочта" грозится прекратить доставку пенсий с 1 января, если правительство не повысит тариф на эту услугу.

С 1 января 2019 года "Укрпочта" повысила стоимость универсальных услуг почтовой связи на 11,1-14,3%.

В декабре 2018 года публичное акционерное общество "Укрпочта" сменило форму собственности на частное акционерное общество, а также сменило название на "Акционерное общество "Укрпочта".

Тем временем генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский заявил, что здание Главпочтамта в центре Киева целесообразно продать.

"Укрпочта" является монополистом почтовой связи Украины.

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