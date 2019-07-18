В Киеве закрыли старейшее отделение "Укрпочты" в центре города

Акционерное общество "Укрпочта" вынуждено закрыть старейшее отделение в Киеве, расположенное на улице Богдана Хмельницкого, 44, по решению Киевского городского совета.\r\nОб этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.\r\n"Решение об отказе "Укрпочте" продлить аренду помещения было принято на заседании комиссии Киевсовета по вопросам собственности. Поддержали закрытие отделения связи 7 из 12 депутатов Киевсовета - Сергей Артеменко, Михаил Ищенко, Вадим Сторожук, Андрей Андреев, Анна Свириденко, Вадим Пышняк, Михаил Будилов", - сказано в нем.\r\n\r\nКомпания несколько раз обращалась в комиссию относительно нецелесообразности такого решения, однако депутаты проигнорировали все аргументы на пользу продления аренды.\r\nПосле этого "Укрпочта" подала иск в Окружной административный суд Киева о продлении срока действия договора аренды и отмене решения комиссии Киевсовета по вопросам собственности.\r\n\r\nОтделение на улице Богдана Хмельницкого является самым старым отделением "Укрпочты" в Киеве и одним из самых прибыльных в Киевском филиале компании.\r\nОно ежедневно обслуживает в среднем 700 человек и проводит около 5 тыс. транзакций.\r\nРазмер ежемесячной арендной платы за помещение площадью 220 кв. м составляет 42 тыс. гривен.\r\nЗакрытие самого старого отделения "Укрпочты". Фото: "Информатор"\r\nКак сообщали Українськi Новини, "Укрпочта" грозится прекратить доставку пенсий с 1 января, если правительство не повысит тариф на эту услугу.\r\nС 1 января 2019 года "Укрпочта" повысила стоимость универсальных услуг почтовой связи на 11,1-14,3%.\r\nВ декабре 2018 года публичное акционерное общество "Укрпочта" сменило форму собственности на частное акционерное общество, а также сменило название на "Акционерное общество "Укрпочта".\r\nТем временем генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский заявил, что здание Главпочтамта в центре Киева целесообразно продать.\r\n"Укрпочта" является монополистом почтовой связи Украины.