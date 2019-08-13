Не лише "айтішники": на яких українських фахівців чекають у Європі

Українські фахівці з вищою освітою їдуть працювати за кордон в якості робочої сили, тому що не можуть знайти тут роботу, особливо, з гідною заробітною платою. При цьому українських "білих комірців" також чекають за кордоном, проте часто на заваді стає незнання мов у той час, як п'ята частина працездатних українців виїхала працювати за кордон.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомила HR-експерт Тетяна Пашкіна.

"Якщо ми говоримо про вакансії, які розміщують у нас інші країни, там, звичайно, величезна кількість некваліфікованої праці. Величезна кількість робочих спеціальностей, типу "конвеєри-склади" та інше. Там будівництво, сільське господарство, збір усього. Але не завжди наші робочі їдуть туди робочими. Іноді наші медсестри-лікарі їдуть туди робочими, нянями, наші інженери знову ж йдуть туди різноробочими, тому що тут їм роботи немає", - повідомила Пашкіна.

За її словами, великою проблемою стає незнання українцями іноземних мов. У той час, коли в Європі не вистачає інженерів і західні роботодавці з задоволенням найняли б українських, перешкодою стає незнання ними мов.

"Оскільки людина не може читати технічну документацію польською, англійською, німецькою мовою, порозумітися з замовниками, вона йде різноробочим в україномовну бригаду і працює там, принаймні, на перших порах, ніким. Далі вона може вдосконалюватися", - розповіла експерт.

При цьому ІТ-фахівці часто працюють на Європу з українського офісу, тому що тут проживання обходиться набагато дешевше і через це вони часто повертаються, в той час, як європейські роботодавці чекають на українських лікарів, інженерів, бухгалтерів, архітекторів, фармацевтів, аграріїв, педагогів. Однак великої пропозиції з української сторони на такі вакансії немає через незнання здобувачами мов.

"Вони банально не зможуть порозумітися ні з колегами, ні з клієнтами. Виникає ситуація, коли Чехія, Польща, Німеччина, охоче б розібрали наших медиків до останнього, але не можуть, тому що наші медики "не ферштейн". У нас є проміжні етапи, коли люди активно вчать мову, тому що зарплата лікаря держлікарні 4 тис. гривень, а в Німеччині - 120 тис. гривень", - повідомила Пашкіна.

Експерт підкреслила, що бажаюючим працювати медиками в країнах Заходу доведеться складати іспити і підтверджувати свій диплом. Потрібно бути готовими до того, що не завжди, наприклад, чеські лікарі будуть раді появі українських колег, тому що українці іноді наші знають більше і здатні на більше за менші гроші, але якщо у них підвищене навантаження і вони працюють багато, то вони будуть раді будь-якій допомозі.

Крім того, в Європі потрібні люди на виробництво, в будівництві, аграрії, ветеринари, фармацевти, грумери, конюхи, комбайнери, механізатори, механіки і моряки.

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