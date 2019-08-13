На п'яти пляжах Одеси не рекомендують купатися

У той час, як на всіх пляжах Києва вивішений жовтий прапор , МОЗ не рекомендує купатися на 5 пляжах Одеси через воду, яка не відповідає гігієнічним вимогам.

Про це йдеться в повідомленні Одеського лабараторго центру Міністерства охорони здоров'я України, передають Українські Новини.

"Не відповідають гігієнічним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками проби морської води, відібрані 06.08.2019 р. на пляжах 10, 13, 16 станцій Б. Фонтану, "Аркадія" і "Отрада", - сказано в повідомленні.

Всього на санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні показники були взяті 92 проби на пляжах Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Овідіопольського, Лиманського районів та Одеси.

Як повідомляли Українські Новини, в міськраді Одеси попередили про небезпеку купання на всіх пляжах міста. Також 8 червня "Плесо" не рекомендувало купання на пляжі "Тельбін" у Києві.

Раніше на одному з центральних пляжів Одеси зійшов грунт зі схилу.