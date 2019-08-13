Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження проти директора Державного бюро розслідувань Романа Труби

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Заявник вказав, що 23 липня через канцелярію НАБУ подав заяву про вчинення Трубою кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 382 (невиконання судового рішення службовою особою) Кримінального кодексу.

Звинувачення стосуються того, що директор ДБР всупереч раніше винесеного рішення суду не відкрив кримінальне провадження за вимогою заявника.

Директор НАБУ Артем Ситник також відмовився внести зазначені відомості до Єдиного реєстру судових розслідувань.

Позивач попросив суд визнати факт його бездіяльності та зобов'язати Ситника почати розслідування проти Труби.

Суд погодився з позицією позивача і вказав, що в його заяві містяться ознаки скоєння директором ДБР кримінального злочину.

Суд на початку серпня зобов'язав НАБУ почати розслідування даного злочину.

Як повідомляли Українські Новини, з 3 червня Головне слідче управління Національної поліції веде розслідування проти Труби.

Це кримінальне провадження пов'язано з тим, що Труби було заборонено одноосібно приймати кадрові рішення в ГБР, але він тим не менш звільнив ряд співробітників центрального апарату бюро та начальника територіального управління.