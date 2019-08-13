Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження проти директора Державного бюро розслідувань Романа Труби\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nЗаявник вказав, що 23 липня через канцелярію НАБУ подав заяву про вчинення Трубою кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 382 (невиконання судового рішення службовою особою) Кримінального кодексу.\r\nЗвинувачення стосуються того, що директор ДБР всупереч раніше винесеного рішення суду не відкрив кримінальне провадження за вимогою заявника.\r\nДиректор НАБУ Артем Ситник також відмовився внести зазначені відомості до Єдиного реєстру судових розслідувань.\r\nПозивач попросив суд визнати факт його бездіяльності та зобов'язати Ситника почати розслідування проти Труби.\r\nСуд погодився з позицією позивача і вказав, що в його заяві містяться ознаки скоєння директором ДБР кримінального злочину.\r\nСуд на початку серпня зобов'язав НАБУ почати розслідування даного злочину.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з 3 червня Головне слідче управління Національної поліції веде розслідування проти Труби.\r\nЦе кримінальне провадження пов'язано з тим, що Труби було заборонено одноосібно приймати кадрові рішення в ГБР, але він тим не менш звільнив ряд співробітників центрального апарату бюро та начальника територіального управління.