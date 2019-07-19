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19 июля 2019, пятница, 23:38 159
Медицина 2019-07-19T23:41:56+03:00
Українські Новини
Самую расслабляющую песню в мире определили ученые

Самую расслабляющую песню в мире определили ученые

После того, как Супрун посоветовала украинцам слушать музыку, ученые выяснили, что прослушивание "наиболее расслабляющей песни в мире" перед операцией способно успокоить пациентов так же, как медицинские препараты, сообщает "BBC Украина".

Песня, о которой идет речь, была написана для того, чтобы снижать чувство тревоги, кровяное давление и сердечный ритм.

В ходе исследования, которое проводилось с участием 157 добровольцев, она показала такие же результаты, как седативные средства. Впрочем, участники эксперимента заявили, что предпочли бы другую музыку.

По словам исследователей из Университета Пенсильвании, в дальнейшем они планируют таким же образом протестировать и другие типы музыки, чтобы понять, как это повлияет на состояние пациентов.

Во время эксперимента добровольцам давали препарат мидазолам или включали для них песню Weightless британской эмбиент-группы Marconi Union.

Вот, как звучит эта композиция:

В конце концов выяснилось, что чувство тревоги в обоих случаях уменьшалось до похожего уровня.

Стресс и чувство тревоги перед операцией может плохо повлиять на восстановление пациента, поскольку в организме вырабатываются гормоны стресса.

При этом, говорят исследователи, одним из минусов медицинских препаратов является то, что они имеют побочные эффекты и пациенты нуждаются в дополнительном надзоре со стороны врачей.

С музыкой все наоборот, отмечают ученые. К тому же, в отличие от лекарств, она почти ничего не стоит.

"Музыка активизирует зоны мозга, отвечающие за эмоции, систему вознаграждений и пути удовлетворения. Это означает, что пациенты остаются "в своем собственном мире", чувствуют себя максимально комфортно и продолжают контролировать ситуацию", - говорит одна из авторов исследования доктор Вина Графф.

Как сообщали Українські Новини, ученые назвали группу, музыка которой отпугивает комаров.

Тем временем ​музыка может стать эффективным анальгетиком для детей.

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