Самую расслабляющую песню в мире определили ученые

\r\nПосле того, как Супрун посоветовала украинцам слушать музыку, ученые выяснили, что прослушивание "наиболее расслабляющей песни в мире" перед операцией способно успокоить пациентов так же, как медицинские препараты, сообщает "BBC Украина".\r\nПесня, о которой идет речь, была написана для того, чтобы снижать чувство тревоги, кровяное давление и сердечный ритм.\r\nВ ходе исследования, которое проводилось с участием 157 добровольцев, она показала такие же результаты, как седативные средства. Впрочем, участники эксперимента заявили, что предпочли бы другую музыку.\r\nПо словам исследователей из Университета Пенсильвании, в дальнейшем они планируют таким же образом протестировать и другие типы музыки, чтобы понять, как это повлияет на состояние пациентов.\r\nВо время эксперимента добровольцам давали препарат мидазолам или включали для них песню Weightless британской эмбиент-группы Marconi Union.\r\nВот, как звучит эта композиция:\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=2JNM-xPZXgI" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nВ конце концов выяснилось, что чувство тревоги в обоих случаях уменьшалось до похожего уровня.\r\nСтресс и чувство тревоги перед операцией может плохо повлиять на восстановление пациента, поскольку в организме вырабатываются гормоны стресса.\r\nПри этом, говорят исследователи, одним из минусов медицинских препаратов является то, что они имеют побочные эффекты и пациенты нуждаются в дополнительном надзоре со стороны врачей.\r\nС музыкой все наоборот, отмечают ученые. К тому же, в отличие от лекарств, она почти ничего не стоит.\r\n"Музыка активизирует зоны мозга, отвечающие за эмоции, систему вознаграждений и пути удовлетворения. Это означает, что пациенты остаются "в своем собственном мире", чувствуют себя максимально комфортно и продолжают контролировать ситуацию", - говорит одна из авторов исследования доктор Вина Графф.\r\nКак сообщали Українські Новини, ученые назвали группу, музыка которой отпугивает комаров.\r\nТем временем музыка может стать эффективным анальгетиком для детей.\r\n