Никакие эмоции не вызывают рак, - Супрун

В то время, как британскими учеными обнаружены новые симптомы рака, обида, грусть и другие негативные эмоции не могут вызывать онкологию, а причины появления рака у человека никак не зависят от любви или нелюбви к себе.\r\nОб этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Утверждение о психосоматике онкозаболеваний не имеют никаких научных обоснований. Рак - это не психосоматическая болезнь. К тому же, тема рака - одна из наиболее изучаемых в мире. К сожалению, это не мешает распространению огромного количества информационного мусора, фейков и псевдосоветов о причинах развития и методов лечения рака", - сообщила Супрун.\r\nИ.о. министра объяснила, что рак - это целая группа болезней и онкология возникает из-за мутации или действия вируса, после чего одна или несколько клеток начинают бесконтрольно делиться.\r\nОпухоль увеличивается и метастазирует - распространяется в другие части тела, при этом существует более 200 типов рака, каждый из которых имеет свои механизмы развития, клиническую картину, требует отдельной терапии, и по-своему убивает.\r\n"Никакие эмоции не вызывают рак. Причина в молекулярных механизмах и вероятностях. Состояние человека до заболевания и во время терапии действительно влияет на иммунную систему. Но это не причина рака", - подчеркнула и.о. министра.\r\nСупрун отметила, что человек постоянно переживает хронический стресс или депрессивное расстройство, из-за действия гормона кортизола и воспалительные процессы могут иметь ослабление одной из противоопухолевых звеньев иммунитета.\r\nПо ее словам, психологически истощенному человеку действительно свойственно обижаться, но обиды не вызывают рак, также как любовь к себе его не предотвращает.\r\n"Рак - это вопрос вероятности, статистического шанса, а не закономерной специальной программы нашего организма. Именно поэтому, когда мы говорим об образе жизни и влияние окружающей среды, мы говорим "увеличивает вероятность рака", а не "вызывает рак", - объяснила Супрун.\r\nКак сообщали Українські Новини, Супрун развенчала миф о том, что грибы лечат рак.\r\nРанее онкохирург дала советы, как защититься от рака.