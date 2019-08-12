Відео дня: в Австралії, де пройшов найсильніший за 20 років снігопад, зняли кенгуру, які скачуть по заметах

У серпні південну частину Австралії охопив найбільший снігопад за останні 20 років. Опади супроводжуються сильним вітром. Про це повідомляє портал Weather.

Так, повідомляється, що влада штатів Вікторія і Південний Уельс попросила місцевих жителів не користуватися особистим транспортом.

Крім того, одне з міст повністю виявилося відрізане від дорожнього сполучення, в загальній складності рятувальникам довелося евакуювати близько 30 осіб. Востаннє масштабний снігопад в Австралії стався в 2015 році.

Також в мережі було опубліковано веселе відео, як кенгуру стрибають по засніженій місцевості.

Not something you see every day - kangaroos hopping through the snow in New South Wales, Australia. pic.twitter.com/tKJzIhXJKA — RTÉ News (@rtenews) August 12, 2019

Наголошується, що в результаті негоди в Австралії загинула жінка в результаті падіння на неї дерева. Ще кілька людей отримали поранення. На даний момент у лікарні перебуває чоловік і двоє дітей 4 і 5 років.

Як повідомляли Українські Новини, поки в Україні літо, в Австралії повним ходом йде зима і країну охопили сильні снігопади.

Тим часом влітку в Мексиці випало 1,5 метра снігу. Температура повітря в п'ятимільйонному місті Гвадалахара опустилася з +22° C до +14 ° C.