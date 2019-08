Відео дня: в Австралії, де пройшов найсильніший за 20 років снігопад, зняли кенгуру, які скачуть по заметах

Так, повідомляється, що влада штатів Вікторія і Південний Уельс попросила місцевих жителів не користуватися особистим транспортом.

Крім того, одне з міст повністю виявилося відрізане від дорожнього сполучення, в загальній складності рятувальникам довелося евакуювати близько 30 осіб. Востаннє масштабний снігопад в Австралії стався в 2015 році.

Також в мережі було опубліковано веселе відео, як кенгуру стрибають по засніженій місцевості.

Not something you see every day - kangaroos hopping through the snow in New South Wales, Australia. pic.twitter.com/tKJzIhXJKA