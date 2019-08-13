В Україну йде активний атмосферний фронт: оголошено штормове попередження

У зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту з Центральної Європи в західних, північних та Вінницькій областях 13-14 серпня очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м\/с. Також у четвер температура в Україні різко знизиться.\r\nПро це повідомив Гідрометцентр України в метеорологічному попередженні, передають Українські Новини.\r\nУ повідомленні зазначено, що у зв'язку з різким ухудшеним погодых умов в Україні оголосили другий рівень небезпеки (жовтий) вдень 13 серпня.\r\nКарта: Метеопост\r\n"Протягом доби 14 серпня на заході країни значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м\/с (II рівень небезпеки (помаранчевий)", - сказано в повідомленні.\r\n\r\nУ четвер, 14 серпня в західних областях очікується різке зниження денної температури до 20-25 ° (на 5-10 °).\r\n\r\nТакож 13 серпня у Полтавській, Черкаській, Харківській, Вінницькій та Івано-Франківській областях утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україну йде аномальна спека до +36 і атмосферні фронти: прогноз погоди на тиждень.\r\nТакож синоптик розповів, яким буде оксамитовий сезон і бабине літо в Україні.