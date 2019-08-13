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13 серпня 2019, вівторок, 06:30 76 Карта
Життя 2019-08-13T09:45:02+03:00
Українські Новини
В Україну йде активний атмосферний фронт: оголошено штормове попередження

В Україну йде активний атмосферний фронт: оголошено штормове попередження

Негода Фото: Інформ-UA
Негода Фото: Інформ-UA

У зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту з Центральної Європи в західних, північних та Вінницькій областях 13-14 серпня очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/с. Також у четвер температура в Україні різко знизиться.

Про це повідомив Гідрометцентр України в метеорологічному попередженні, передають Українські Новини.

У повідомленні зазначено, що у зв'язку з різким ухудшеним погодых умов в Україні оголосили другий рівень небезпеки (жовтий) вдень 13 серпня.

Карта: Метеопост

"Протягом доби 14 серпня на заході країни значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с (II рівень небезпеки (помаранчевий)", - сказано в повідомленні.

У четвер, 14 серпня в західних областях очікується різке зниження денної температури до 20-25 ° (на 5-10 °).

Також 13 серпня у Полтавській, Черкаській, Харківській, Вінницькій та Івано-Франківській областях утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йде аномальна спека до +36 і атмосферні фронти: прогноз погоди на тиждень.

Також синоптик розповів, яким буде оксамитовий сезон і бабине літо в Україні.

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