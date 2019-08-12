У Луганській області голова виборчкому" на "референдумі "ЛНР" отримав 5 років умовно

Попаснянський районний суд Луганської області засудив жителя Камишувахи до 5 років позбавлення волі умовно за виконання обов'язків голови виборчої комісії в "референдумі" на підтримку створення самопроголошеної "Луганської народної республіки" в травні 2014 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Луганської області, передають Українські Новини.

За даними відомства, чоловіка визнано винним у тому, що він добровільно погодився з виконанням обов'язків голови виборчої комісії з організації та проведення так званого "референдуму" на підтримку "Акту про державну самостійність "ЛНР" у Комишувасі.

"Під час досудового розслідування обвинувачений повністю визнав свою провину, щиро розкаявся, активно сприяв встановленню осіб співучасників, тому між ним і прокурором було укладено угоду про визнання провини", - сказано в повідомленні прокуратури.

Суд визнав чоловіка винним у злочині, передбаченому ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу (Умисні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, спрямовані на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) і засудив до 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном 3 роки.

Як повідомляли Українські Новини, у Луганській області мешканці отримали по 5 років умовно за участь в організації "референдуму" за "ЛНР".

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