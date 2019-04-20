Полиция задержала разведчика "ЛНР"

Полиция задержала боевика самопровозглашенной "Луганской народной республики" в Луганской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.\r\n"Вчера на блокпосту "Петропавловка" бойцы батальона "Луганск-1" обнаружили и задержали 46-летнего мужчину", - сказано в нем.\r\nУстановлено, что он служил в разведывательном взводе под командованием россиянина Александра Конкина (позывной "Фотон") - руководителя бандформирований ЛНР в городе Ровеньки Луганской области.\r\nКак сообщали Українськi Новини, пограничники задержали выдворенного из Беларуси боевика "ДНР".\r\nРанее в Харькове задержали разведчика "ДНР".