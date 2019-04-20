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20 апреля 2019, суббота, 13:07 8
Силовые структуры 2019-04-20T13:09:54+03:00
Українські Новини
Полиция задержала разведчика "ЛНР"

Полиция задержала разведчика "ЛНР"

Полиция задержала боевика самопровозглашенной "Луганской народной республики" в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Вчера на блокпосту "Петропавловка" бойцы батальона "Луганск-1" обнаружили и задержали 46-летнего мужчину", - сказано в нем.

Установлено, что он служил в разведывательном взводе под командованием россиянина Александра Конкина (позывной "Фотон") - руководителя бандформирований ЛНР в городе Ровеньки Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, пограничники задержали выдворенного из Беларуси боевика "ДНР".

Ранее в Харькове задержали разведчика "ДНР".

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