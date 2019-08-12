підписатися на розсилку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
12 серпня 2019, понеділок, 15:30 25
Економіка 2019-08-12T16:45:02+03:00
Українські Новини
Скраплений газ продовжує падати в ціні третій місяць поспіль, опустившись до 11,49 гривні/літр

Скраплений газ продовжує падати в ціні третій місяць поспіль, опустившись до 11,49 гривні/літр

Скраплений газ. Фото: pixabay
Скраплений газ. Фото: pixabay

У понеділок-п'ятницю, 5-9 серпня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 3,36% з 11,91 до 11,51 гривні за літр, продовжуючи знижуватись 9 тиждень поспіль.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

Найвища ціна на скраплений газ СПБТ була зафіксована 31 жовтня 2018 року – 16,31 гривень/літр.

Роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ 5-9 серпня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 9 серпня Середня ціна на 5 серпня 9 серпня в % до 5 серпня
СПБТ 11,51 11,91 96,64

Також середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ у понеділок, 12 серпня, порівняно з п'ятницею, 9 серпня, знизилися на 0,17%, або на 2 копійки до 11,49 гривні/літр.

Від початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 13,67% з 13,31 гривень/літр.

Середні роздрібні ціни на 12 серпня:

Область СПБТ
Вінницька 11,16
Волинська 11,47
Дніпропетровська 11,49
Донецька 11,97
Житомирська 11,35
Закарпатська 11,55
Запорізька 11,56
Івано-Франківська 11,18
Київ 11,34
Київська 11,12
Кіровоградська 11,41
Луганська 11,91
Львівська 11,52
Миколаївська 11,56
Одеська 11,97
Полтавська 11,60
Рівненська 11,39
Сумська 11,57
Тернопільська 11,77
Харківська 11,54
Херсонська 11,62
Хмельницька 11,30
Черкаська 11,62
Чернігівська 10,94
Чернівецька 11,36
Середня ціна* 11,49

* Середня по Україні - без урахування Криму

Як повідомляли Українські Новини, представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявив, що Кабмін розширив спеціальні мита на скраплений газ, імпортований трубопровідним транспортом з Росії.

Раніше Росія різко знизила постачання дизпалива і скрапленого газу в Україну через санкції.

Також зазначимо, що з 1 по 31 липня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 7,87% з 13,21 до 12,17 гривень за літр.

Більше новин про: Скраплений газ Ціна на скраплений газ СПБТ

Архів
Новини
Філатов вважає претензії щодо продажу УМХ політично мотивованими 16:40
Філатов заявляє, що не є підозрюваним у справі про продаж УМХ 16:39
Жителям багатоповерхівок дозволили укладати колективні договори на житлокомпослуги 16:15
Допомагати Зеленському реформувати судову систему буде адвокат, який двічі змінював свідчення у справі про хабар судді (документ) 16:07
Трохимець спростовує збитки від "Роттердам+" 15:42
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Нардеп Олександр Онищенко підтвердив участь Порошенка в схемах отримання мільярдів від діяльності "Центренерго" і державних обленерго 10:41
Співробітники ДТЕК перервуть відпустку для участі в слідчих діях НАБУ 11:25
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи і прискорить відставку керівництва НАБУ, - Голобуцький 14:49
Опозиція виступить за зміну керівництва "Нафтогазу", який думає лише про свої премії, - Бойко 11:39
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Олексій Середа. Скріншот відео НОК
Українець завоював золото і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду 19:49
Затримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov/Twitter
Фото дня: На мітингах у Москві затримують людей, які бажають чесних виборів 19:09
Що читають Цукерберг і Кук: топ-менеджери розповіли, які книги їх вразили цього літа 18:35
Щоденник з картою України без Криму. Фото: Volodymyr Birulia/Facebook
Шкільні щоденники з картою України без Криму продаються в популярній мережі магазинів 11:13
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok