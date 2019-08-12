Скраплений газ продовжує падати в ціні третій місяць поспіль, опустившись до 11,49 гривні/літр

У понеділок-п'ятницю, 5-9 серпня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 3,36% з 11,91 до 11,51 гривні за літр, продовжуючи знижуватись 9 тиждень поспіль.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

Найвища ціна на скраплений газ СПБТ була зафіксована 31 жовтня 2018 року – 16,31 гривень/літр.

Роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ 5-9 серпня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 9 серпня Середня ціна на 5 серпня 9 серпня в % до 5 серпня СПБТ 11,51 11,91 96,64

Також середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ у понеділок, 12 серпня, порівняно з п'ятницею, 9 серпня, знизилися на 0,17%, або на 2 копійки до 11,49 гривні/літр.

Від початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 13,67% з 13,31 гривень/літр.

Середні роздрібні ціни на 12 серпня:

Область СПБТ Вінницька 11,16 Волинська 11,47 Дніпропетровська 11,49 Донецька 11,97 Житомирська 11,35 Закарпатська 11,55 Запорізька 11,56 Івано-Франківська 11,18 Київ 11,34 Київська 11,12 Кіровоградська 11,41 Луганська 11,91 Львівська 11,52 Миколаївська 11,56 Одеська 11,97 Полтавська 11,60 Рівненська 11,39 Сумська 11,57 Тернопільська 11,77 Харківська 11,54 Херсонська 11,62 Хмельницька 11,30 Черкаська 11,62 Чернігівська 10,94 Чернівецька 11,36 Середня ціна* 11,49

* Середня по Україні - без урахування Криму

Як повідомляли Українські Новини, представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявив, що Кабмін розширив спеціальні мита на скраплений газ, імпортований трубопровідним транспортом з Росії.

Раніше Росія різко знизила постачання дизпалива і скрапленого газу в Україну через санкції.

Також зазначимо, що з 1 по 31 липня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 7,87% з 13,21 до 12,17 гривень за літр.