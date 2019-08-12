Скраплений газ продовжує падати в ціні третій місяць поспіль, опустившись до 11,49 гривні/літр

У понеділок-п'ятницю, 5-9 серпня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 3,36% з 11,91 до 11,51 гривні за літр, продовжуючи знижуватись 9 тиждень поспіль.\r\nПро це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.\r\nНайвища ціна на скраплений газ СПБТ була зафіксована 31 жовтня 2018 року – 16,31 гривень\/літр.\r\nРоздрібні ціни на скраплений газ СПБТ 5-9 серпня, гривень\/літр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазва продукту\r\nСередня ціна на 9 серпня\r\nСередня ціна на 5 серпня\r\n9 серпня в % до 5 серпня\r\n\r\n\r\nСПБТ\r\n11,51\r\n11,91\r\n96,64\r\n\r\n\r\n\r\nТакож середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ у понеділок, 12 серпня, порівняно з п'ятницею, 9 серпня, знизилися на 0,17%, або на 2 копійки до 11,49 гривні\/літр.\r\nВід початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 13,67% з 13,31 гривень\/літр.\r\nСередні роздрібні ціни на 12 серпня:\r\n\r\n\r\n\r\nОбласть\r\nСПБТ\r\n\r\n\r\nВінницька\r\n11,16\r\n\r\n\r\nВолинська\r\n11,47\r\n\r\n\r\nДніпропетровська\r\n11,49\r\n\r\n\r\nДонецька\r\n11,97\r\n\r\n\r\nЖитомирська\r\n11,35\r\n\r\n\r\nЗакарпатська\r\n11,55\r\n\r\n\r\nЗапорізька\r\n11,56\r\n\r\n\r\nІвано-Франківська\r\n11,18\r\n\r\n\r\nКиїв\r\n11,34\r\n\r\n\r\nКиївська\r\n11,12\r\n\r\n\r\nКіровоградська\r\n11,41\r\n\r\n\r\nЛуганська\r\n11,91\r\n\r\n\r\nЛьвівська\r\n11,52\r\n\r\n\r\nМиколаївська\r\n11,56\r\n\r\n\r\nОдеська\r\n11,97\r\n\r\n\r\nПолтавська\r\n11,60\r\n\r\n\r\nРівненська\r\n11,39\r\n\r\n\r\nСумська\r\n11,57\r\n\r\n\r\nТернопільська\r\n11,77\r\n\r\n\r\nХарківська\r\n11,54\r\n\r\n\r\nХерсонська\r\n11,62\r\n\r\n\r\nХмельницька\r\n11,30\r\n\r\n\r\nЧеркаська\r\n11,62\r\n\r\n\r\nЧернігівська\r\n10,94\r\n\r\n\r\nЧернівецька\r\n11,36\r\n\r\n\r\nСередня ціна*\r\n11,49\r\n\r\n\r\n\r\n* Середня по Україні - без урахування Криму\r\nЯк повідомляли Українські Новини, представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявив, що Кабмін розширив спеціальні мита на скраплений газ, імпортований трубопровідним транспортом з Росії.\r\nРаніше Росія різко знизила постачання дизпалива і скрапленого газу в Україну через санкції.\r\nТакож зазначимо, що з 1 по 31 липня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 7,87% з 13,21 до 12,17 гривень за літр.