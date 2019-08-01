В июле цены на автогаз обвалились

С 1 по 31 июля, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 7,87% с 13,21 до 12,17 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 8,56% с 13,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 1-31 июля, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 31 июля Средняя цена на 1 июля 31 июля в % к 1 июля СПБТ 12,17 13,21 92,13

Как сообщали Українські Новини, в понедельник-пятницу, 22-26 июля, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 2,76% с 12,66 до 12,31 гривен за литр, продолжая снижаться 7 неделю подряд в то время, как Россия резко снизила поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину из-за санкций.

Цены на горючее в Украине упали. Бензины и дизтопливо за месяц подешевели на 10-17 копеек, автогаз – на 34. Экономисты спрогнозировали цены на топливо в июле.

Последний раз цены на сжиженный газ поднимались в мае 2019 года.

В апреле цена на автогаз перевалила за 13 гривен/литр.

В июне водителей предупредили о возможном дефиците и подорожании топлива.