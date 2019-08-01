В июле цены на автогаз обвалились

С 1 по 31 июля, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 7,87% с 13,21 до 12,17 гривен за литр.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nС начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 8,56% с 13,31 гривен\/литр.\r\nРозничные цены на сжиженный газ СПБТ 1-31 июля, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 31 июля\r\nСредняя цена на 1 июля\r\n31 июля в % к 1 июля\r\n\r\n\r\nСПБТ\r\n12,17\r\n13,21\r\n92,13\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в понедельник-пятницу, 22-26 июля, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 2,76% с 12,66 до 12,31 гривен за литр, продолжая снижаться 7 неделю подряд в то время, как Россия резко снизила поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину из-за санкций.\r\nЦены на горючее в Украине упали. Бензины и дизтопливо за месяц подешевели на 10-17 копеек, автогаз – на 34. Экономисты спрогнозировали цены на топливо в июле. \r\nПоследний раз цены на сжиженный газ поднимались в мае 2019 года.\r\nВ апреле цена на автогаз перевалила за 13 гривен\/литр.\r\nВ июне водителей предупредили о возможном дефиците и подорожании топлива.