підписатися на розсилку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • Масштабна автокатастрофа на трасі під Одесою: четверо загиблих, машини "всмятку"
12 серпня 2019, понеділок, 15:14 21
Події 2019-08-12T16:15:02+03:00
Українські Новини
Масштабна автокатастрофа на трасі під Одесою: четверо загиблих, машини "всмятку"

Масштабна автокатастрофа на трасі під Одесою: четверо загиблих, машини "всмятку"

4 людини загинули і 3 госпіталізовані в понеділок внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на автодорозі "Київ – Вилкове" в Одеській області.

Про це Українським Новинам повідомило Управління Національної поліції у Одеській області.

Смертельне ДТП в Одеській області.Смертельне ДТП в Одеській області.

Повідомляється, що біля села Струмок зіткнулися Fiat, Toyota і Volkswagen.

Внаслідок ДТП загинули водій і двоє пасажирів Fiat (жителі Ізмаїла, 2000-го, 2001-го та 1990 років народження відповідно), а також пасажир Toyota (житель Київської області, 1953-го року народження).

Також з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані водій Toyota (мешканка Київської області, 1970-го року народження) і пасажир Fiat (житель Ізмаїла, 2000-го року народження).

Нагадаємо, раніше під Полтавою зіткнулися автобус і маршрутка: є загиблі і поранені.

Також під Києвом на трасі маршрутка потрапила в ДТП: 2 загинули, 13 постраждали.

Більше новин про: смертельна ДТП загиблі в ДТП Масштабна ДТП

Архів
Новини
Не задекларував понад 18 млн гривень: у Смолія знайшли багатомільйонні порушення 17:00
Філатов вважає претензії щодо продажу УМХ політично мотивованими 16:40
Філатов заявляє, що не є підозрюваним у справі про продаж УМХ 16:39
Жителям багатоповерхівок дозволили укладати колективні договори на житлокомпослуги 16:15
Допомагати Зеленському реформувати судову систему буде адвокат, який двічі змінював свідчення у справі про хабар судді (документ) 16:07
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Філатов заявляє, що не є підозрюваним у справі про продаж УМХ 16:39
Нардеп Олександр Онищенко підтвердив участь Порошенка в схемах отримання мільярдів від діяльності "Центренерго" і державних обленерго 10:41
Філатов вважає претензії щодо продажу УМХ політично мотивованими 16:40
Співробітники ДТЕК перервуть відпустку для участі в слідчих діях НАБУ 11:25
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Олексій Середа. Скріншот відео НОК
Українець завоював золото і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду 19:49
Затримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov/Twitter
Фото дня: На мітингах у Москві затримують людей, які бажають чесних виборів 19:09
Що читають Цукерберг і Кук: топ-менеджери розповіли, які книги їх вразили цього літа 18:35
Щоденник з картою України без Криму. Фото: Volodymyr Birulia/Facebook
Шкільні щоденники з картою України без Криму продаються в популярній мережі магазинів 11:13
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok