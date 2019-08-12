Масштабна автокатастрофа на трасі під Одесою: четверо загиблих, машини "всмятку"

4 людини загинули і 3 госпіталізовані в понеділок внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на автодорозі "Київ – Вилкове" в Одеській області.

Про це Українським Новинам повідомило Управління Національної поліції у Одеській області.

Смертельне ДТП в Одеській області.

Повідомляється, що біля села Струмок зіткнулися Fiat, Toyota і Volkswagen.

Внаслідок ДТП загинули водій і двоє пасажирів Fiat (жителі Ізмаїла, 2000-го, 2001-го та 1990 років народження відповідно), а також пасажир Toyota (житель Київської області, 1953-го року народження).

Також з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані водій Toyota (мешканка Київської області, 1970-го року народження) і пасажир Fiat (житель Ізмаїла, 2000-го року народження).

Нагадаємо, раніше під Полтавою зіткнулися автобус і маршрутка: є загиблі і поранені.

Також під Києвом на трасі маршрутка потрапила в ДТП: 2 загинули, 13 постраждали.