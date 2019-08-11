Под Киевом на трассе маршрутка попала в ДТП: 2 погибших, 13 пострадавших

В воскресенье вечером вблизи пгт. Глеваха Васильковского района (Киевская обл.) в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и микроавтобуса два человека погибли и 13 пострадали.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"11 августа около 19:00 вблизи пгт. Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП погибли 2 человека и пострадали 13 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели ГСЧС осуществляют деблокацию погибших.

От ГоСЧС привлечено восемь человек личного состава и две единицы техники.

Напомним, ранее под Полтавой столкнулись автобус и маршрутка: есть погибшие и раненые.