Под Киевом на трассе маршрутка попала в ДТП: 2 погибших, 13 пострадавших

В воскресенье вечером вблизи пгт. Глеваха Васильковского района (Киевская обл.) в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и микроавтобуса два человека погибли и 13 пострадали.\r\nОб этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.\r\n"11 августа около 19:00 вблизи пгт. Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП погибли 2 человека и пострадали 13 человек", – говорится в сообщении.\r\nОтмечается, что спасатели ГСЧС осуществляют деблокацию погибших.\r\nОт ГоСЧС привлечено восемь человек личного состава и две единицы техники.\r\n\r\nНапомним, ранее под Полтавой столкнулись автобус и маршрутка: есть погибшие и раненые.