На всіх пляжах Києва вивішено жовтий прапор

Комунальне підприємство "Плесо" не рекомендує купання на всіх 14 пляжах Києва станом на 12 серпня.

Про це йдеться на сайті КП, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією на сайті КП, на всіх пляжах вивішено жовтий прапор (купатися не рекомендується).

Статус пляжу визначається за результатами аналізів проб води.

При цьому, згідно з інформацією Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у Києві (Держпродспоживчслужба), досліджені проби води відкритих водойм станом на 5 серпня 2019 року не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, облаштування та експлуатації оздоровчих закладів.

Серед виявлених невідповідностей Держпродспо живчслужбавиділяє перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжі "Венеція", "Веселка" "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Веселка", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина" і "Чорторий".

Крім цього, на пляжі "Чорторий" зафіксовано наявність на поверхні води дрібних водоростей.

Також не відповідає вимогам водневий показник пляжу "Веселка" і біохімічна потреба в кисні (БПК5) на пляжах "Райдуга" і "Тельбін".

Як повідомляли Українські Новини, у міськраді Одеси також попередили про небезпеку купання на всіх пляжах міста.

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