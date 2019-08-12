На всіх пляжах Києва вивішено жовтий прапор

Комунальне підприємство "Плесо" не рекомендує купання на всіх 14 пляжах Києва станом на 12 серпня.\r\nПро це йдеться на сайті КП, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з інформацією на сайті КП, на всіх пляжах вивішено жовтий прапор (купатися не рекомендується).\r\nСтатус пляжу визначається за результатами аналізів проб води.\r\nПри цьому, згідно з інформацією Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у Києві (Держпродспоживчслужба), досліджені проби води відкритих водойм станом на 5 серпня 2019 року не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, облаштування та експлуатації оздоровчих закладів.\r\nСеред виявлених невідповідностей Держпродспо живчслужбавиділяє перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжі "Венеція", "Веселка" "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Веселка", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина" і "Чорторий".\r\nКрім цього, на пляжі "Чорторий" зафіксовано наявність на поверхні води дрібних водоростей.\r\nТакож не відповідає вимогам водневий показник пляжу "Веселка" і біохімічна потреба в кисні (БПК5) на пляжах "Райдуга" і "Тельбін".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у міськраді Одеси також попередили про небезпеку купання на всіх пляжах міста.\r\nТакож Українські Новини писали про те, який курорт вибрати для відпочинку у серпні.