Рух на пішохідному мосту Труханового острова обмежать на 3 дні через обвал конструкцій

Комунальна корпорація "Київавтодор" вирішила частково обмежити рух по Пішохідному мосту на Труханів острів через проведення протиаварійних робіт - зміцнення конструкцій плитами 12-15 серпня в нічний час після обвалу частини залізобетонних конструкцій .

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Так, з 23:00 12 серпня до 10:00 13 серпня; з 23:00 13 серпня до 10:00 14 серпня; з 23:00 14 серпня до 10:00 15 серпня буде частково обмежено прохід пішоходів і проїзд велосипедистів" , - сказано в повідомленні.

У корпорації зазначають, що роботи будуть проводитися вночі.

Як повідомляли Українські Новини, мер Києва Віталій Кличко заявив, що пішохідний міст на Труханів острів - безпечний для пішоходів. Він зазначив, що фахівці обстежують місце ушкодження і дадуть оперативні висновки щодо відновлення конструкції. Мер нагадав, що в столиці сьогодні 75 мостів у передаварійному стані, 3 - в аварійному.

Раніше на Труханів острів у Києві впав вертоліт.