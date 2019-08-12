Рух на пішохідному мосту Труханового острова обмежать на 3 дні через обвал конструкцій

Комунальна корпорація "Київавтодор" вирішила частково обмежити рух по Пішохідному мосту на Труханів острів через проведення протиаварійних робіт - зміцнення конструкцій плитами 12-15 серпня в нічний час після обвалу частини залізобетонних конструкцій.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.\r\n"Так, з 23:00 12 серпня до 10:00 13 серпня; з 23:00 13 серпня до 10:00 14 серпня; з 23:00 14 серпня до 10:00 15 серпня буде частково обмежено прохід пішоходів і проїзд велосипедистів" , - сказано в повідомленні.\r\nУ корпорації зазначають, що роботи будуть проводитися вночі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, мер Києва Віталій Кличко заявив, що пішохідний міст на Труханів острів - безпечний для пішоходів. Він зазначив, що фахівці обстежують місце ушкодження і дадуть оперативні висновки щодо відновлення конструкції. Мер нагадав, що в столиці сьогодні 75 мостів у передаварійному стані, 3 - в аварійному.\r\nРаніше на Труханів острів у Києві впав вертоліт.