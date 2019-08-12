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12 серпня 2019, понеділок, 11:53 30
Транспорт 2019-08-12T13:30:04+03:00
Українські Новини
Рух на пішохідному мосту Труханового острова обмежать на 3 дні через обвал конструкцій

Рух на пішохідному мосту Труханового острова обмежать на 3 дні через обвал конструкцій

Міст на Труханів острів.
Міст на Труханів острів.

Комунальна корпорація "Київавтодор" вирішила частково обмежити рух по Пішохідному мосту на Труханів острів через проведення протиаварійних робіт - зміцнення конструкцій плитами 12-15 серпня в нічний час після обвалу частини залізобетонних конструкцій.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Так, з 23:00 12 серпня до 10:00 13 серпня; з 23:00 13 серпня до 10:00 14 серпня; з 23:00 14 серпня до 10:00 15 серпня буде частково обмежено прохід пішоходів і проїзд велосипедистів" , - сказано в повідомленні.

У корпорації зазначають, що роботи будуть проводитися вночі.

Як повідомляли Українські Новини, мер Києва Віталій Кличко заявив, що пішохідний міст на Труханів острів - безпечний для пішоходів. Він зазначив, що фахівці обстежують місце ушкодження і дадуть оперативні висновки щодо відновлення конструкції. Мер нагадав, що в столиці сьогодні 75 мостів у передаварійному стані, 3 - в аварійному.

Раніше на Труханів острів у Києві впав вертоліт.

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Архів
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