Вклади населення в банках у липні скоротилися

Обсяг коштів, які розміщені фізичними особами на рахунках у банках у гривнях та іноземній валюті, за оперативними даними, скоротився на 2,6% з 520,779 млрд гривень станом на 1 липня до 507,332 млрд гривень на 1 серпня.

Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.

З початку року вклади населення в банках зросли на 1,1% з 501,7 млрд гривень.

Гривневі вклади населення в банках у липні скоротився на 2,6% з 293,207 млрд гривень на 1 липня до 285,493 млрд гривень на 1 серпня.

При цьому обсяг валютних депозитів населення в гривневому еквіваленті в звітному місяці скоротився на 2,5% з 227,572 млрд гривень до 221,839 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі і валютні) в липні збільшилися на 9,4% з 405,7 млрд гривень на 1 липня до 443,9 млрд гривень на 1 серпня.

За оперативними даними НБУ, середня процентна ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) в липні для юросіб збільшилася на 0,6 п. п. до 14,1%, для фізосіб збільшилася на 3,5 п.п. до 15,6%.

Ставка за валютними депозитами для юросіб становила 1,8%, для населення – 3,2%.

Як повідомляли Українські Новини, населення гривневі депозити переводить у валютні.

Раніше НБУ продав депсертифікати на рекордні 66,8 млрд.