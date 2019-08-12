підписатися на розсилку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
12 серпня 2019, понеділок, 11:44 17
Фінанси 2019-08-12T14:15:03+03:00
Українські Новини
Вклади населення в банках у липні скоротилися

Вклади населення в банках у липні скоротилися

Обсяг коштів, які розміщені фізичними особами на рахунках у банках у гривнях та іноземній валюті, за оперативними даними, скоротився на 2,6% з 520,779 млрд гривень станом на 1 липня до 507,332 млрд гривень на 1 серпня.

Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.

З початку року вклади населення в банках зросли на 1,1% з 501,7 млрд гривень.

Гривневі вклади населення в банках у липні скоротився на 2,6% з 293,207 млрд гривень на 1 липня до 285,493 млрд гривень на 1 серпня.

При цьому обсяг валютних депозитів населення в гривневому еквіваленті в звітному місяці скоротився на 2,5% з 227,572 млрд гривень до 221,839 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі і валютні) в липні збільшилися на 9,4% з 405,7 млрд гривень на 1 липня до 443,9 млрд гривень на 1 серпня.

За оперативними даними НБУ, середня процентна ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) в липні для юросіб збільшилася на 0,6 п. п. до 14,1%, для фізосіб збільшилася на 3,5 п.п. до 15,6%.

Ставка за валютними депозитами для юросіб становила 1,8%, для населення – 3,2%.

Як повідомляли Українські Новини, населення гривневі депозити переводить у валютні.

Раніше НБУ продав депсертифікати на рекордні 66,8 млрд.

Більше новин про: Банки вклади населення клади в банках

Архів
Новини
"Арселор Міттал Кривий Ріг" заявляє про негативний вплив зростання вартості електрики на собівартість своєї продукції 14:24
Львівський бронетанковий завод налагодив серійну модернізацію танків Т-64 13:55
У 2019 Мінфін вже залучив до держбюджету 166,6 млрд гривень, $3,2 млрд і €189 млн за рахунок розміщення ОВДП 13:46
Температура перевищить +34: у вівторок всю Україну чекає сильна спека 13:31 Карта
Зеленський в Житомирській області. Скрнишот відео 112.ua
Зеленський закликає піти у відставку начальника житомирської поліції через бурштинових старателів 13:27
більше новин
Нардеп Олександр Онищенко підтвердив участь Порошенка в схемах отримання мільярдів від діяльності "Центренерго" і державних обленерго 10:41
Опозиція виступить за зміну керівництва "Нафтогазу", який думає лише про свої премії, - Бойко 11:39
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи і прискорить відставку керівництва НАБУ, - Голобуцький 14:49
Співробітники ДТЕК перервуть відпустку для участі в слідчих діях НАБУ 11:25
Ти будеш сидіти за злочини проти України, - ветерани полку "Азов" звернулися до Порошенка 08:39 Відео
більше новин
Олексій Середа. Скріншот відео НОК
Українець завоював золото і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду 19:49
"Синя рука" переїжджає з центру Києва в інше українське місто 14:44
Затримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov/Twitter
Фото дня: На мітингах у Москві затримують людей, які бажають чесних виборів 19:09
Що читають Цукерберг і Кук: топ-менеджери розповіли, які книги їх вразили цього літа 18:35
Щоденник з картою України без Криму. Фото: Volodymyr Birulia/Facebook
Шкільні щоденники з картою України без Криму продаються в популярній мережі магазинів 11:13
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok