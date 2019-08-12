підписатися на розсилку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
ONLINE
12 августа 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция организаторов #Марша Защитников Украины.

12 серпня 2019, понеділок, 08:23 21
Силові структури 2019-08-12T11:00:03+03:00
Українські Новини
Бойовики били на Донбасі з гранатометів і великокаліберних кулеметів: поранений військовий

Бойовики били на Донбасі з гранатометів і великокаліберних кулеметів: поранений військовий

За минулу добу, 11 серпня, бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції об'єднаних сил, обстрілявши позиції ОС з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили п'ять обстрілыв: поблизу Старогнатівки, неподалік Водяної, поблизу Новотроїцького, в районі Павлополя, неподалік Гнутово.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 3 рази: неподалік Кримського, поблизу Майорська, в районі Золотого-4.

Внаслідок обстрілів ворожих один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення.

З початку поточної доби обстрілу ворожих позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 10 серпня в зоні проведення ООС загинув 25-річний Роман Романенко, житель Дніпра.

Раніше четверо військових загинули внасілок обстрілів на Донбасі 6 серпня.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС Бойовики обстріли на Донбасі

Архів
Новини
Співробітники ДТЕК перервуть відпустку для участі в слідчих діях НАБУ 11:25
Щоденник з картою України без Криму. Фото: Volodymyr Birulia/Facebook
Шкільні щоденники з картою України без Криму продаються в популярній мережі магазинів 11:13
Нардеп Олександр Онищенко підтвердив участь Порошенка в схемах отримання мільярдів від діяльності "Центренерго" і державних обленерго 10:41
Сьогодні Зеленський приїде в Житомирську область, щоб представити нового голову ОДА 10:36
Купівля рубля просіла в обмінниках на початку тижня 10:35
більше новин
Сьогодні буде проголошено рішення суду, яке вплине на дату оголошення результатів по скандальному округу 210 14:18
Опозиція виступить за зміну керівництва "Нафтогазу", який думає лише про свої премії, - Бойко 11:39
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи і прискорить відставку керівництва НАБУ, - Голобуцький 14:49
Ти будеш сидіти за злочини проти України, - ветерани полку "Азов" звернулися до Порошенка 08:39 Відео
Нардеп Олександр Онищенко підтвердив участь Порошенка в схемах отримання мільярдів від діяльності "Центренерго" і державних обленерго 10:41
більше новин
Олексій Середа. Скріншот відео НОК
Українець завоював золото і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду 19:49
"Синя рука" переїжджає з центру Києва в інше українське місто 14:44
Затримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov/Twitter
Фото дня: На мітингах у Москві затримують людей, які бажають чесних виборів 19:09
Сьогодні буде проголошено рішення суду, яке вплине на дату оголошення результатів по скандальному округу 210 14:18
Що читають Цукерберг і Кук: топ-менеджери розповіли, які книги їх вразили цього літа 18:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok