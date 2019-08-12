Бойовики били на Донбасі з гранатометів і великокаліберних кулеметів: поранений військовий

За минулу добу, 11 серпня, бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції об'єднаних сил, обстрілявши позиції ОС з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили п'ять обстрілыв: поблизу Старогнатівки, неподалік Водяної, поблизу Новотроїцького, в районі Павлополя, неподалік Гнутово.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 3 рази: неподалік Кримського, поблизу Майорська, в районі Золотого-4.

Внаслідок обстрілів ворожих один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення.

З початку поточної доби обстрілу ворожих позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 10 серпня в зоні проведення ООС загинув 25-річний Роман Романенко, житель Дніпра.

Раніше четверо військових загинули внасілок обстрілів на Донбасі 6 серпня.