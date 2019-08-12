Як поїхати у відпустку і не потрапити на шахраїв: топ-3 туристичні афери

Сезон відпусток - у самому розпалі. Українці часто їдуть відпочивати за кордон, де також можна недорого відпочити. При цьому в країні активізувалися аферисти в сфері курортних послуг. Все більше людей, які користуються послугами сумнівних турфірм, залишаються без грошей і відпочинку.

Журналісти дослідили ТОП-3 туристичні афери, пише "Сегодня".

"Казкові" пропозиції "гарячих турів" і знижок

"Найпопулярніший метод шахраїв – заманювати клієнтів обіцянками знижок. Крім того, турфірми-одноденки влаштовують різні безпрограшні лотереї. Вони обіцяють, що саме сьогодні, саме зараз, по якомусь певному напрямку є нереальні знижки, і тільки купивши путівку сьогодні, турист може полетіти і отримати казкові умови", – каже менеджер турагенції Лілія Шинкаренко.

Спеціалістка розповідає: як тільки у вас з'являється відчуття "ось так пощастило!", відразу варто насторожитися. Тому що шахраї зроблять все, щоб тільки змусити жертву купити "липові" квитки або внести передоплату за тур, якого не існує. Такі фірми існують недовго.

"Фірма-одноденка може за сезон зібрати гроші і просто зникнути. Ви отримаєте або тур, який не відповідає заявленим умовам, або взагалі не полетите нікуди", – пояснює Шинкаренко.

Міф про "шикарний" відпочинок у п'ятизірковому готелі з "all inclusive" за 200 доларів живе багато років. Майже кожен турист знає когось, хто знає ще когось, хто так відпочив.

"Якщо агент стверджує, що буде знижка, це говорить про те, що перед вами шахрай", – попереджає менеджер турагентства Лілія Шинкаренко.

Відомий мандрівник Артемій Сурін каже: треба вибирати перевірені турфірми, читати відгуки в інтернеті і перевіряти сайт. Інформація на ньому повинна постійно оновлюватися. А ось фірми-одноденки зазвичай мають хороший сайт візитку, де функціонує тільки перша сторінка.

"Треба дивитися, у кого ти купуєш тур. Якщо це компанія з ім'ям, з репутацією, з трекінгом за кількістю вивезених туристів, ти менше ризикуєш. Якщо ти бронюєш через агрегатор, цей агрегатор може служити твоїм захистом. Тут тільки перевірка, потрібно не довіряти свій відпочинок, свою подорож якимось незнайомим компаніям-одноденкам", – радить Сурін.

Обмануті очікування і продаж "кота в мішку"

Шахраї, наприклад, обіцяють туристу готель на першій лінії біля моря, а по приїзду людина виявляє, що йти до пляжу 20 хвилин.

"Якщо Ви приїхали в готель і виявили, що він не відповідає заявленим стандартам, розташований не на першій лінії, а далеко від моря, то в першу чергу рекомендуємо писати своєму агенту. Якщо ж він не відповідає або не допомагає, то це і є аферист, і на вас просто заробили гроші", – каже Шинкаренко.

І від подібних історій не застраховані навіть досвідчені мандрівники.

"Звичайно, у мене були моменти, коли житло не відповідало тому, що є на зображенні. Але маючи зараз можливість користуватися мобільними сервісами і великими платформами з бронювання житла, ми отримуємо додатковий захист для себе", – каже Сурін.

"Щоб уникнути ситуації, коли після прильоту з'ясовується, що ваучер підроблений, і ви опиняєтеся біля розбитого корита, можна заздалегідь себе убезпечити і попросити документальне підтвердження, що заявка заброньована у турагента", – додає Шинкаренко.

До речі, такі шахрайські схеми діють не тільки за кордоном, але і в Україні.

Злодії-"примари"

Наталія Діденко зібралася на кілька днів до Одеси. Квартиру для оренди шукала в інтернеті.

"Привернула, звичайно ж, ціна – 500 гривень на добу, хороша квартира, недалеко від моря. Потрібно було внести передоплату в розмірі 500 гривень на мобільний рахунок. Як він пояснив – номер на контракті, і так дуже зручно знімати", – розповідає постраждала від шахраїв Наталія.

Щоб перевірити чоловіка, дівчина попросила свою подругу зателефонувати орендарю і запитати про ту ж дату оренди. Чоловік відповів: заброньовано.

"Крім того, він вислав копії документи на квартиру, він вислав копію свого паспорта. У документах на квартиру значився цей же номер паспорта, цей же власник", – каже Діденко.

Але з відпочинком не склалося.

"Я довірилася людині, але помилилася. Як тільки я перерахувала гроші, номер телефону перестав відповідати, хоча був в мережі", – каже Наталія Діденко.

Експерти рекомендують: якщо ви стали жертвою шахрайства, зберіть всі докази: скріншоти електронного листування, записи телефонних розмов і -зверніться в поліцію. На сайті кіберполіції України заяву можна залишити в будь-який час доби.

А ще досвідчені мандрівники радять: найдієвіший спосіб уберегтися від шахраїв – організувати подорож самостійно. І гроші можна заощадити, і мати гарантію, що вас не обдурять.

А еще опытные путешественники советуют: самый действенный способ уберечься от мошенников – организовать путешествие самостоятельно. И деньги можно сэкономить, и иметь гарантию, что вас не обманут.

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