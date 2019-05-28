Топ-5 країн, де можна добре і дешево відпочити за кордоном

Літо - час відпустки і яскравих барвистих моментів і провести його хочеться не тільки на місцевих пляжах, а й на екзотичних. Саме у весняно-літній сезон українці активно планують свій відпочинок за кордоном. Втім, переліт, дорогі ресторани і проживання часто "влітають у копієчку" для пересічних громадян і змушують сумніватися, чи вартий курорт таких коштів.

Українські Новини підготували топ 5 країн, де за даними туристичних агентств можна недорого відпочити, поласувати екзотичними фруктами і знайти бюджетне і якісне житло.

Болгарія

Для тих, хто любить яскравий і насичений відпочинок, варто відправитися саме сюди. У Болгарії знаходиться найвідоміший пляжний курорт - Сонячний берег. Дрібні пляжі і пологий берег ідеально підходять для сімейного відпочинку з дітьми. Активні туристи вважають найкращим курорт Золоті піски, адже саме тут знаходиться безліч розваг для дорослих і дітей.

Вартість тижневої путівки разом з перельотом для однієї людини складе від 150 євро.

Болгарія. Фото: pixabay

Єгипет

Один з найпопулярніших курортів серед українців. Ця держава славиться багатими кораловими рифами, червоним морем, широкими піщаними пляжами, пірамідами і святою горою Мойсея. Туристам тут пропонують морську прогулянку на спеціальному судні, оснащеному підводною капсулою або ж покататися на верблюдах та побачити, як відбувається видобуток води в пустелі і спробувати спечений в піску бедуїнський хліб.

Вартість тижневого відпочинку з перельотом складе близько 230 євро на одного туриста.

Єгипет. Фото: pixabay

Боснія и Герцеговина

Втім, не всі туристи люблять просто засмагати або дихати морським повітрям, деякі вважають за краще зануритися в глибину століть, а саме в епоху Середньовіччя. У цій країні по-справжньому можна насолодитися екстремальним відпочинком.

Тут місцеві жителі пропонують туристам відпочинок на будь-який смак, починаючи від заняття дайвінгом і закінчуючи прогулянкою на водних лижах.

Тиждень відпочинку у цій чудовій державі туристу разом з перельотом обійдеться від 250 євро.

Боснія і Герцеговина. Фото: pixabay

Греція

Для тих, кому цікавий не тільки активний, але і пізнавальний відпочинок, Греція стане справжньою знахідкою.

Побачити архітектурні пам'ятки, кілька відомих місць Давньої Еллади і зануритися в древню міфологію можливо лише в Греції.

Вартість путівки з перельотом на одну людину становить близько 370 євро.

Греція. Фото: pixabay

Португалія

Піщані смуги, пляжі з круглої, нагрітої сонячними променями гальки, а також дикі кам'янисті бухти, надійно приховані від сторонніх поглядів - все це є в Португалії.

Найвідоміше місце - курорт Алгарве.

Там можна відправитися на екскурсію по Меріді (найдавніше місто Європи), заглянути в барвисту Севілью чи здійснити шопінг в Лісабоні. Щоправда, тут тиждень відпочинку разом з перельотом складе близько 617 євро на одну людину.

Португалія. Фото: pixabay

Як повідомляли Українські Новини, в червні українці відпочиватимуть третину місяця. Українці будуть відпочивати не тільки по суботах і неділях, а й в понеділок 17 червня та п'ятницю 28 червня, оскільки 16 червня відзначається релігійне свято Трійця, а через півтора тижні День Конституції України.

Тим часом все більше країн вводять для України безвізовий режим. Зокрема, Таїланд з квітня скасував візи для українців. Для поїздок в Уругвай і Катар також не знадобиться віза.