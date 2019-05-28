Топ-5 країн, де можна добре і дешево відпочити за кордоном

Літо - час відпустки і яскравих барвистих моментів і провести його хочеться не тільки на місцевих пляжах, а й на екзотичних. Саме у весняно-літній сезон українці активно планують свій відпочинок за кордоном. Втім, переліт, дорогі ресторани і проживання часто "влітають у копієчку" для пересічних громадян і змушують сумніватися, чи вартий курорт таких коштів.\r\nУкраїнські Новини підготували топ 5 країн, де за даними туристичних агентств можна недорого відпочити, поласувати екзотичними фруктами і знайти бюджетне і якісне житло.\r\nБолгарія \r\nДля тих, хто любить яскравий і насичений відпочинок, варто відправитися саме сюди. У Болгарії знаходиться найвідоміший пляжний курорт - Сонячний берег. Дрібні пляжі і пологий берег ідеально підходять для сімейного відпочинку з дітьми. Активні туристи вважають найкращим курорт Золоті піски, адже саме тут знаходиться безліч розваг для дорослих і дітей.\r\nВартість тижневої путівки разом з перельотом для однієї людини складе від 150 євро.\r\nБолгарія. Фото: pixabay\r\nЄгипет\r\nОдин з найпопулярніших курортів серед українців. Ця держава славиться багатими кораловими рифами, червоним морем, широкими піщаними пляжами, пірамідами і святою горою Мойсея. Туристам тут пропонують морську прогулянку на спеціальному судні, оснащеному підводною капсулою або ж покататися на верблюдах та побачити, як відбувається видобуток води в пустелі і спробувати спечений в піску бедуїнський хліб.\r\nВартість тижневого відпочинку з перельотом складе близько 230 євро на одного туриста.\r\nЄгипет. Фото: pixabay\r\nБоснія и Герцеговина \r\nВтім, не всі туристи люблять просто засмагати або дихати морським повітрям, деякі вважають за краще зануритися в глибину століть, а саме в епоху Середньовіччя. У цій країні по-справжньому можна насолодитися екстремальним відпочинком.\r\nТут місцеві жителі пропонують туристам відпочинок на будь-який смак, починаючи від заняття дайвінгом і закінчуючи прогулянкою на водних лижах.\r\nТиждень відпочинку у цій чудовій державі туристу разом з перельотом обійдеться від 250 євро.\r\nБоснія і Герцеговина. Фото: pixabay\r\nГреція\r\nДля тих, кому цікавий не тільки активний, але і пізнавальний відпочинок, Греція стане справжньою знахідкою.\r\nПобачити архітектурні пам'ятки, кілька відомих місць Давньої Еллади і зануритися в древню міфологію можливо лише в Греції. \r\nВартість путівки з перельотом на одну людину становить близько 370 євро.\r\nГреція. Фото: pixabay\r\nПортугалія \r\nПіщані смуги, пляжі з круглої, нагрітої сонячними променями гальки, а також дикі кам'янисті бухти, надійно приховані від сторонніх поглядів - все це є в Португалії.\r\nНайвідоміше місце - курорт Алгарве.\r\nТам можна відправитися на екскурсію по Меріді (найдавніше місто Європи), заглянути в барвисту Севілью чи здійснити шопінг в Лісабоні. Щоправда, тут тиждень відпочинку разом з перельотом складе близько 617 євро на одну людину.\r\nПортугалія. Фото: pixabay\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в червні українці відпочиватимуть третину місяця. Українці будуть відпочивати не тільки по суботах і неділях, а й в понеділок 17 червня та п'ятницю 28 червня, оскільки 16 червня відзначається релігійне свято Трійця, а через півтора тижні День Конституції України.\r\nТим часом все більше країн вводять для України безвізовий режим. Зокрема, Таїланд з квітня скасував візи для українців. Для поїздок в Уругвай і Катар також не знадобиться віза.