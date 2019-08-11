Українець завоював золото і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду

13-річний українець Олексій Середа став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Національного олімпійського комітету України в соціальній мережі Facebook.

"Олексій Середа поставив золоту крапку у виступах збірної України на домашньому чемпіонаті Європи. 13-річний спортсмен переміг в індивідуалі на вишці і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду, перевершивши рекорд британця Тома Дейлі. Наші вітання спортсмену, його родині і усьому тренерському штабу збірної України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, український плавець Михайло Романчук отримав "золото" на етапі Кубка світу в Токіо на дистанції 1,5 тисячі метрів вільним стилем.

Крім того, після того, як українська біатлоністка Джима вперше завоювала "золото" в особистій гонці на етапі Кубка світу, українець Дмитро Підручний виграв перше в історії України "золото" чемпіонату світу з біатлону в гонці переслідування.

Також українка Алла Черкасова стала чемпіонкою світу з боротьби у ваговій категорії до 68 кг.