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11 серпня 2019, неділя, 16:38 8
Азія 2019-08-11T17:15:02+03:00
Українські Новини
Північна Корея підтвердила запуск двох нових ракет

Північна Корея підтвердила запуск двох нових ракет

Північна Корея підтвердила тестовий запуск двох ракет середньої дальності нового типу. На випробуваннях був присутній голова Держради КНДР Кім Чен Ин.

Про це повідомило державне Центральне телеграфне агентство Кореї у неділю, 11 серпня. Жодних подробиць про нові ракети агентство не повідомило, пише DW.

Раніше, 10 серпня, про запуск двох балістичних ракет поблизу міста Хамхин на східному узбережжі КНДР повідомив офіс президента Південної Кореї. За твердженням південнокорейської сторони, це вже п'яті ракетні випробування, які провів Пхеньян, починаючи з 25 липня.

У Сеулі вважають ракетні випробування КНДР демонстрацією сили і пов'язують їх з військовими маневрами, які Південна Корея спільно з США розпочали 10 серпня. Навчання розраховані на 10 днів, значна їх частина буде проведена у вигляді комп'ютерної симуляції, повідомляє Reuters. Незважаючи на певне поліпшення відносин між Північною і Південною Кореями, обидві держави офіційно все ще перебувають у стані війни.

Північнокорейське повідомлення про новий ракетний запуск було оприлюднено лише через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про отиманий "дуже хороший лист" від Кім Чен Ина. За словами Трампа, він думає про нову зустріч з лідером КНДР. Остання їхня зустріч відбулася 30 червня.

Нагадаємо, раніше на кордоні двох Корей зустрілися Трамп і Кім Чен Ин.

Кім Чен Ин наказав створити для КНДР ще більше ядерної зброї.

В ООН заявили, що КНДР таємно продовжує розвивати ядерну програму.

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