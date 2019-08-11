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11 серпня 2019, неділя, 11:00 8
Європа 2019-08-11T11:15:01+03:00
Українські Новини
У Румунії тисячі людей прийшли на мітинг вимагати відставки уряду

У Румунії тисячі людей прийшли на мітинг вимагати відставки уряду

Протести в Румунії. Скріншот: Reuters
Протести в Румунії. Скріншот: Reuters

Вчора, 10 серпня, більше 24 тисяч людей протестували проти румунського уряду і вимагали його відставки в Бухаресті. Про це повідомляє DW з посиланням на румунское агенство "Агерпрес".

Протестувальники зібралися біля будівлі уряду і скандували "Злодії!" і "Відставка!".

Наголошується, що акція протесту відбулася через рік після інших масових антиурядових мітингів. 10 серпня 2018 на протест в Бухаресті вийшли близько 80 000 чоловік. Тоді поліція застосувала сльозогінний газ і водомети проти демонстрантів, постраждали близько 450 учасників. Також було подано 700 скарг на силовиків, але розслідування дій силовиків загальмувалося.

Крім того, протестувальники згадали про двох викрадених і вбитих дівчат і вшанували їх пам'ять. Одна з них тричі дзвонила в поліцію і повідомила про своє місцезнаходження. Незважаючи на це, поліцейські витратили 19 годин, щоб дістатися до будинку, де тримали дівчину. На місці вони вже знайшли її рештки.


Реакція поліції на дзвінки загиблої дівчини викликала обурення в суспільстві. Тисячі демонстрантів у Бухаресті та інших містах країни вийшли на вулиці 27 липня і звинуватили поліцію в некомпетентності. Тоді демонстранти розкритикували судову реформу в країні і звинуватили правлячих соціал-демократів в ослабленні системи кримінальної юстиції через внесені ними зміни.

Як повідомляли "Українські Новини", у Москві через акції протесту проти недопуску незалежних кандидатів до виборів у Мосміськдуму затримали майже 700 осіб.

Тим часом у Гонконзі тривають мітинги через закон про екстрадицію, які почалися ще в червні. На цей раз страйк проходив в аеропорту.

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