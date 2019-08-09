В Гонконге забастовщики устроили массовый митинг в аэропорту

Жители Гонконга продолжают масштабную акцию протеста, которая началась еще 16 июня с требованием отменить закон об экстрадиции и забрать права у главы администрации региона Керри Лэм. Об этом передает BBC News.

Активисты, одетые в черную одежду собрались в зале прибытия, размахивая различными баннерами, на которых на разных языках написано: "Узнать, что происходит в Гонконге" и раздавая листовки с информацией о причине митинга.

Активисты ходят с баннерами, на которых написано: "Узнать, что происходит в Гонконге" и раздают листовки с информацией о причине митинга. Скриншот/@StephenMcDonell

По словам самих забастовщиков, аэропорт был выбран, как площадка, где находится больше всего туристов и иностранных гостей, прибывших в регион, которые, по мнению активистов, должны быть осведомлены о жестокости местных властей.

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Они призывают к проведению независимого расследования предполагаемой жестокости полиции во время протестов, полного вывода законопроекта, а также отставки лидера Гонконга. Демонстранты планируют оставаться в аэропорту на протяжении всех выходных. Протесты охватывали Гонконг в течение нескольких недель.

В поддержку акции, в социальных сетях появились фотографии фальшивых посадочных талонов с надписью "HK to freedom".

Фальшивые посадочные талоны с надписью «HK to freedom» Фото: dimsumdaily.hk

Фальшивые посадочные талоны с надписью «HK to freedom» Фото: dimsumdaily.hk

Власти до сих пор терпят мирный митинг, который не особо мешает пассажирам. На месте пока нет полиции.

Кроме того, Пекин предупредил демонстрантов, чтобы те не "играли с огнем" или "не недооценивали твердую решимость центрального правительства".

В пятницу, власти подтвердили, что бывший заместитель комиссара полиции Алан Лау был выведен из отставки, чтобы помочь справиться с протестами на территории.

Командующий ранее наблюдал за демократическими митингами в Гонконге в 2014 году.

На данный момент Пекин издает все более строгие предупреждения о продолжающихся митингах.

В понедельник глава администрации Гонконга Керри Лэм впервые за две недели выступила в СМИ, предупредив, что Гонконг «находится на грани очень опасной ситуации». Она также обвинила активистов в использовании законопроекта об экстрадиции в качестве прикрытия для их реальной цели, которая заключалась в том, чтобы "уничтожить Гонконг".

Администрация аэропорта Гонконга заявила, что будет "работать нормально", несмотря на запланированные демонстрации.

В четверг пресс-секретарь государственного департамента США осудил Китай за «бандитский режим» после того, как государственная газета опубликовала имя и фотографию американского дипломата, предположительно разговаривающего с активистами.

"Это не так, как ведет себя ответственная нация", - заявил Морган Ортагус журналистам.

В пятницу, официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.

"Гонконг принадлежит Китаю. Сердца китайского народа нельзя оскорбить, а общественное мнение нельзя обмануть. Мы призываем США соблюдать основные нормы международного права и международных отношений, немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга и немедленно прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее полиция с помощью слезоточивого газа смогла выгнать протестующих против закона об экстрадиции, которые ранее штурмовали и захватили парламент Гонконга.