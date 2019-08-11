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  • Яким буде оксамитовий сезон і бабине літо в Україні: синоптик дав прогноз на серпень-вересень
11 серпня 2019, неділя, 06:15 6
Життя 2019-08-11T06:15:02+03:00
Українські Новини
Яким буде оксамитовий сезон і бабине літо в Україні: синоптик дав прогноз на серпень-вересень

Яким буде оксамитовий сезон і бабине літо в Україні: синоптик дав прогноз на серпень-вересень

Після приходу антициклону з аномальною для кінця літа спекою, в серпні і вересні 2019 року в Одеській області на півдні України очікується "оксамитовий сезон" – погода буде сприяти відпочинку на морі.

Такий прогноз дав в ефірі ObozTV народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, температура в кінці літа і початку осені буде комфортною – тепло, але не дуже жарко.

"Хто хоче відпочити на морі – будь ласка. Температура до 17 серпня (в Одеській області. – ред.) тримається на рівні +29... +31 градус. І до кінця місяця вона на рівні +26... 28 градусів", – розповів Горбань.

"Але +35 або більше – такого вже в серпні місяці не очікується", – запевнив він.

За підрахунками Горбаня, підходящі для відпочинку синоптичні умови на курортах Одеської області збережуться і у вересні.

"Вересень – можна ще відпочивати. На південь ще у вересні буде гарна погода", – запевнив народний синоптик.

В той же час, інший раніше прогноз озвучила доктор фізико-математичних наук, науковий співробітник Науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

За даними кліматолога, високі температури протримаються більшу частину серпня, але в кінці місяця очікується різке похолодання. А в кінці вересня і зовсім може приморозить.

Раніше Українські Новини писали, що в Україну йде аномальна спека до +36 і атмосферні фронти: прогноз погоди на тиждень.

Також синоптики спрогнозували погоду до жовтня.

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Бабине літо. Фото: look.com.ua
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