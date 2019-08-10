підписатися на розсилку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
10 серпня 2019, субота, 16:56 13
Життя 2019-08-10T19:45:02+03:00
Українські Новини
Удар блискавки травмував 15 футболістів на півдні Німеччини

Удар блискавки травмував 15 футболістів на півдні Німеччини

Блискавка. Фото: pixabay.com
Блискавка. Фото: pixabay.com

На півдні Німеччини в результаті удару блискавки постраждали 15 футболістів, які проводили тренування в п'ятницю ввечері, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.

Близько 20:30 гравці місцевої команди тренувалися на футбольному полі у Розенфельд-Гайлігенціммерні, що у Вюртемберзі, коли поруч з ними раптово вдарила блискавка.. 15 гравців віком від 19 до 48 років отримали травми. Одна людина ненадовго знепритомніла.

На спортивний майданчик прибула команда медиків, спортсменів з превентивною метою госпіталізували.

Також, як повідомляють німецькі ЗМІ, у Баварії тисячі шанувальників музики попросили залишити концерт просто неба у Ротенбурзі завчасно через негоду.

Як повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківській області у зупинку вдарила блискавка, загинули три людини. Раніше в Богуславі блискавка вдарила в стародавню церкву - пожежа тривала всю ніч.

Крім того, в Аргентині блискавка вдарила в кроці від школяра з парасолькою, а в Івано-Франківській області туриста з Польщі вбило блискавкою.

Більше новин про: Німеччина блискавка удар блискавки футболісти

Архів
Новини
Затримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov/Twitter
Фото дня: На мітингах у Москві затримують людей, які бажають чесних виборів 19:09
У Зеленського назвали головну тему Дня Незалежності та затвердили перелік заходів 18:20
Американський мільярдер, обвинувачений у секс-торгівлі, повісився в камері 17:45
Законність "Роттердам+" не викликає сумнівів, – адвокат Дмитра Вовка 17:07
Удар блискавки травмував 15 футболістів на півдні Німеччини 16:56
більше новин
За логікою НАБУ в тиску на НКРЕКП можна звинуватити менеджера будь-якої компанії, якій регулятор підвищував тариф, - Паращій 12:47
Принцип імпортного паритету, застосований в "Роттердам+", є міжнародної практикою, - Корольчук 14:37
"Роттердам+" дозволив забути про віялові відключення електроенергії і ручне ціноутворення, - Плачков 09:45
Підозри Гонтаревій, Стеценку, Філатову  - це презент Луценка Коломойському, - журналіст 12:43
САП і НАБУ продовжують слідство щодо газової формули "Дюссельдорф+", - глава САП Холодницький 16:04
більше новин
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу щодо Грицака та екс-заступника голови СБУ Демчини 11:23
Сьогодні буде проголошено рішення суду, яке вплине на дату оголошення результатів по скандальному округу 210 14:18
Держпродспоживслужба вирішила призупинити роботу піцерій іl Molino, мережа заперечує наявність припису 16:14
У Раді розповіли, чи встигнуть встановити сенсорні кнопки до першого засідання нового парламенту 20:57
"Синя рука" переїжджає з центру Києва в інше українське місто 14:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok