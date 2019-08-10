Удар блискавки травмував 15 футболістів на півдні Німеччини

На півдні Німеччини в результаті удару блискавки постраждали 15 футболістів, які проводили тренування в п'ятницю ввечері, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.

Близько 20:30 гравці місцевої команди тренувалися на футбольному полі у Розенфельд-Гайлігенціммерні, що у Вюртемберзі, коли поруч з ними раптово вдарила блискавка.. 15 гравців віком від 19 до 48 років отримали травми. Одна людина ненадовго знепритомніла.

На спортивний майданчик прибула команда медиків, спортсменів з превентивною метою госпіталізували.

Також, як повідомляють німецькі ЗМІ, у Баварії тисячі шанувальників музики попросили залишити концерт просто неба у Ротенбурзі завчасно через негоду.

Як повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківській області у зупинку вдарила блискавка, загинули три людини. Раніше в Богуславі блискавка вдарила в стародавню церкву - пожежа тривала всю ніч.

Крім того, в Аргентині блискавка вдарила в кроці від школяра з парасолькою, а в Івано-Франківській області туриста з Польщі вбило блискавкою.