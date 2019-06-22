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22 июня 2019, суббота, 09:13 28
Происшествия 2019-06-22T09:13:41+03:00
Українські Новини
В Ивано-Франковской области в остановку ударила молния, погибли три человека

В Ивано-Франковской области в остановку ударила молния, погибли три человека

Вчера, 21 июня, Ивано-Франковской области молния ударила в остановку, на которой находились пять человек. Трое мужчин погибли на месте происшествия, еще две женщины были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что инцидент произошел в селе Беньковцы около 19:10.

Полицейскими установлено, что молния попала в остановку, которая состоит из металлических конструкций. На месте происшествия погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения), которые из Львовской области приехали к родственникам. Кроме того, травмированы две женщины, местные жительницы. Они в сознании госпитализированы.

Одна из пострадавших рассказала, что стояла чуть дальше от других людей и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизни не подавали.

По факту смерти открыто уголовное производство по предварительной квалификации по ст. 115 УК.

Как сообщали Українські Новини, в Харьковской области молния ударила в рыбака.

Ранее в Польше в самолет в небе ударила молния.

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