В Ивано-Франковской области в остановку ударила молния, погибли три человека

Вчера, 21 июня, Ивано-Франковской области молния ударила в остановку, на которой находились пять человек. Трое мужчин погибли на месте происшествия, еще две женщины были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.\r\nТак, сообщается, что инцидент произошел в селе Беньковцы около 19:10.\r\nПолицейскими установлено, что молния попала в остановку, которая состоит из металлических конструкций. На месте происшествия погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения), которые из Львовской области приехали к родственникам. Кроме того, травмированы две женщины, местные жительницы. Они в сознании госпитализированы.\r\nОдна из пострадавших рассказала, что стояла чуть дальше от других людей и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизни не подавали.\r\nПо факту смерти открыто уголовное производство по предварительной квалификации по ст. 115 УК.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Харьковской области молния ударила в рыбака.\r\nРанее в Польше в самолет в небе ударила молния.