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07 июня 2019, пятница, 11:02 257
Происшествия 2019-06-07T11:02:53+03:00
Українські Новини
В Богуславе молния ударила в древнюю церковь: пожар продолжался всю ночь

В Богуславе молния ударила в древнюю церковь: пожар продолжался всю ночь

Молния ударила в церковь в городе Богуслав в Киевской области. В результате этого произошло возгорание купола Свято-Троицкой церкви (УПЦ). Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"7 июня в 00 час. 59 мин. в г. Богуслав результате удара молнии произошло возгорание купола Свято-Троицкой церкви (церковь Московского патриархата, является памятником архитектуры)", -  говорится в сообщении пресс-службы.

Спасатели сообщили, что в 6:00 утра пожар был ликвидирован на площади 144 квадратных метров. Сообщается, что жертв и пострадавших нет.

"К тушению привлекалось 20 чел. и 6 ед. техники из них от ГСЧС 18 чел. личного состава и 4 ед. техники", - резюмировали спасатели.

Напомним, в Киеве на территории Покровского храма произошел пожар.

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