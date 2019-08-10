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10 серпня 2019, субота, 11:52 19
Політика 2019-08-10T14:45:02+03:00
Українські Новини
Комітети Ради хочуть скоротити: список

Комітети Ради хочуть скоротити: список

Рада. Фото: сайт Президента України
Рада. Фото: сайт Президента України

Політична партія "Слуга народу" за ініціативою якої буде проведено перше засідання нової Ради 29 серпня, назвала комітети, які планується скоротити.

Про це на засіданні групи з підготовки 1-ї серії Ради 9-го скликання повідомив обраний депутатом від "Слуги народу" Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

Так, партія пропонує створити наступні комітети:

  • комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • комітет з питань бюджетних відносин;
  • комітет з питань економічного розвитку;
  • комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики;
  • комітет з питань освіти, науки та інновацій;
  • комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, деокупації Криму,
  • з питань прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин;
  • з питань цифровий трансформації;
  • з питань правової політики;
  • з питань аграрної та земельної політики;
  • з питань антикорупційної політики;
  • з питань правоохоронної діяльності;
  • з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • з питань інфраструктури;
  • з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики;
  • з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  • з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування;
  • з питань екологічної політики і природокористування;
  • з питань свободи слова;
  • з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України;
  • з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва;
  • комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом;
  • з питань соціальної політики.

Група розгляне питання щодо комітетів на наступному засіданні в середу.

Як повідомляли Українські новини, Політична партія "Слуга народу" виступає за скорочення кількості комітетів Верховної Ради з 27 до 22.

Перше засідання першої сесії Верховної Ради 9-го скликання пройде 29 серпня.

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