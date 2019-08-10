Комітети Ради хочуть скоротити: список

Політична партія "Слуга народу" за ініціативою якої буде проведено перше засідання нової Ради 29 серпня, назвала комітети, які планується скоротити.\r\nПро це на засіданні групи з підготовки 1-ї серії Ради 9-го скликання повідомив обраний депутатом від "Слуги народу" Дмитро Разумков, передають Українські Новини.\r\nТак, партія пропонує створити наступні комітети: \r\n\r\nкомітет з питань фінансів, податкової та митної політики;\r\nкомітет з питань бюджетних відносин;\r\nкомітет з питань економічного розвитку;\r\nкомітет з питань гуманітарної та інформаційної політики;\r\nкомітет з питань освіти, науки та інновацій;\r\nкомітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, деокупації Криму,\r\nз питань прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин;\r\nз питань цифровий трансформації;\r\nз питань правової політики;\r\nз питань аграрної та земельної політики;\r\nз питань антикорупційної політики;\r\nз питань правоохоронної діяльності;\r\nз питань енергетики та житлово-комунальних послуг;\r\nз питань інфраструктури;\r\nз питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики;\r\nз питань національної безпеки, оборони та розвідки;\r\nз питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування;\r\nз питань екологічної політики і природокористування;\r\nз питань свободи слова;\r\nз питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України;\r\nз питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва;\r\nкомітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом;\r\nз питань соціальної політики.\r\n\r\nГрупа розгляне питання щодо комітетів на наступному засіданні в середу.\r\nЯк повідомляли Українські новини, Політична партія "Слуга народу" виступає за скорочення кількості комітетів Верховної Ради з 27 до 22.\r\nПерше засідання першої сесії Верховної Ради 9-го скликання пройде 29 серпня.