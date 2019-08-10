Рейтинг Путіна впав до мінімуму за 18 років

У президента Росії Володимира Путіна, який у 2024 році планує знову стати прем'єром Росії, знизилася підтримка - голосувати за нього на виборах готові тільки 43% громадян.

Про це йдеться в дослідженні фонду "Громадська думка", передає bbc.

Якщо б президентські вибори відбулися в найближчу неділю, Путіна підтримали б 43%. Це найнижчий показник, зафіксований соціологами за минулі 18 років. Лише у квітні 2001 року за Путіна були готові голосувати менше - 42%.

Експерти пов'язують зниження рейтингу з протестами через вибори у Мосміськдуму - і прогнозують подальше падіння підтримки Путіна.

Також у даних дослідження говориться, що майже 40% росіян не хочуть бачити Путіна президентом після 2024 року

Нагадаємо, Путін запізнився на зустріч з Папою Римським вже вдруге.

Тим часом, пенсійна реформа рекордно "завалила" рейтинг Путіна.