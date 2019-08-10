Управління власної безпеки Митної служби Таджикистану було розформовано відразу ж після публічної прочуханки з боку президента Емомалі Рахмона колишнього начальника митного терміналу №1 р. Душанбе Шахбоз Раджабзода.

Про це повідомив начальник Митної служби Таджикистану Хуршед Карімзода 1 серпня на прес-конференції в Душанбе, передає Радіо Озоді.

10 травня президент Таджикистану Емомалі Рахмон на зустрічі з працівниками фінансової, банківської, митної та податкової структур допитав співробітника митної служби Шахбоза Раджабзода і звинуватив його у брехні.

Раніше Емомалі Рахмон на зустрічі з працівниками фінансової, податкової та митної сфери підняв з місця Шахбоза Раджабзода та повідомив присутніх, що за більше ніж півроку роботи начальником митного терміналу "Душанбе-1" Шахбоз Раджабзода придбав три квартири в місті Душанбе і дорогу іномарку. За цей період він "доріс" від лейтенанта до підполковника митної служби. За словами президента, за час роботи керівником митного терміналу Шахбоз Раджабзода встиг 16 разів побувати в різних країнах світу. "Підеш, напишеш заяву, і підеш. Враховую твої молоді роки, інакше сів би до в'язниці, не менше, ніж на 15 років!", - уклав глава держави і вигнав митника із залу.

Видання повідомляє, що Шахбоз Раджабзода після звільнення з Митної служби відмовляється від спілкування зі ЗМІ. Місцезнаходження екс-співробітника митниці невідомо. Батьки Раджабзода також уникають зустрічей з журналістами.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський зажадав звільнення в. о. голови ДФС Власова.

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