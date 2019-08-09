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09 серпня 2019, пʼятниця, 21:35 20
Судова влада 2019-08-09T23:02:02+03:00
Українські Новини
Холоднюк дав свідчення у справі суддів Окружного суду Києва

Холоднюк дав свідчення у справі суддів Окружного суду Києва

Голова Державної судової адміністрації Холоднюк дав свідчення в ГПУ у справі суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Ігор Глушко.

"Сьогодні його допитали в якості свідка", - сказав він.

За його словами, допит тривав близько 6 годин.

Адвокат підкреслив, що подробиці допиту не може розголошувати через зобов'язання перед слідством про нерозголошення.

Як повідомляли Українські Новини, захист суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) звернувся в ДБР через втручання в роботу судових органів.

Раніше ГПУ викликала голову Державної судової адміністрації Холоднюка на допит.

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