Холоднюк дав свідчення у справі суддів Окружного суду Києва

Голова Державної судової адміністрації Холоднюк дав свідчення в ГПУ у справі суддів Окружного адміністративного суду Києва.\r\nПро це Українським Новинам повідомив його адвокат Ігор Глушко.\r\n"Сьогодні його допитали в якості свідка", - сказав він.\r\nЗа його словами, допит тривав близько 6 годин.\r\nАдвокат підкреслив, що подробиці допиту не може розголошувати через зобов'язання перед слідством про нерозголошення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, захист суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) звернувся в ДБР через втручання в роботу судових органів.\r\nРаніше ГПУ викликала голову Державної судової адміністрації Холоднюка на допит.