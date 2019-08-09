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09 серпня 2019, пʼятниця, 19:40 28
Силові структури 2019-08-09T23:00:03+03:00
Українські Новини
З початку року на військову службу взяли понад 20 тисяч контрактників

З початку року на військову службу взяли понад 20 тисяч контрактників

Військові
Військові

Близько 21 тис. осіб уклали контракт на військову службу із Збройними силами з початку поточного року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"В 2019 році на військову службу за контрактом у Збройних Силах України прийнято понад 21 000 осіб", - сказано в ньому.

Дану інформацію оприлюднив заступник міністра оборони Олег Шевчук.

Як повідомляли Українські Новини, начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак констатує укомплектованість армії на 90% і виступає за підвищення мінімальної заробітної плати контрактників до 20 тис. гривень.

Також з 1 квітня міністр оборони Степан Полторак за дорученням колишнього Президента Петра Порошенка (2014-2019) підвищив доплати військовим на передовій на 2 тис. гривень до 12 тис. гривень.

Тим часом мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця-контрактника, який залучений до участі в ООС, становить на першій лінії – 27,3 тис. гривень, в інших районах проведення операції – 16,8 тис. гривень.

Крім того, видатки на виплату зарплат військовослужбовцям збільшено на 41% до 49,6 млрд гривень в 2019 році.

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