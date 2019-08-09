Фото дня: Рівненську область засипало градом, у Миколаєві вітром повалило дерева, а Одесу знову заливає

Сьогодні, 9 серпня, частину України знову накрила негода. У Миколаєві сильний вітер повалял дерева, а в Рівненській деякі населені пункти засипало градом. Фото незвичайних опадів опублікував житель села Анатолій Ванчицький на своїй сторінці в Facebook.

Також град 9 серпня торкнувся і міста Костопіль.

Крім того, на Миколаїв негода буквально "налетіла" і повалила там багато дерев. Користувачі Facebook публікують фото наслідків негоди.

Користувач Олена Ситдикова опублікувала фото повалених дерев на вулиці Дзержинського, 17. За її словами, комунальні служби не поспішали їх прибрати.

Фото: Олена Ситдикова/Фейсбук

Також дерево впало по вулиці Чкалова,39.

Фото: Марина Марина/Фейсбук

Як повідомляє користувач Катерина Фулитка, ще одне дерево впало на трамвайні колії в районі вул. Образцова та вул. Декабристів.

Фото: Катерина Фулитка/Фейсбук

А за даними "Думської", в Одесі знову почалася сильна злива, що супроводжується штормовим вітром. Вулицю Балківську вже почало затоплювати, і рух там утруднено. На трасі Одеса-Київ машини з'їжджають на узбіччя.

Негода знову накрила Одесу. Фото: Думська

Зазначимо, що 9 серпня, як і 8 числа, в Києві також пройшла сильна злива.

Як повідомляли Українські Новини, 8 серпня Київ опинився в епіцентрі потужного урагану: сильна злива повалила дерева і перетворила дороги на річки.

Тим часом вдень синоптик Наталка Діденко повідомила, що на Одеську область насувається атмосферний фронт з грозами, зливами, шквалами і можливим градом.