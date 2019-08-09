Фото дня: Рівненську область засипало градом, у Миколаєві вітром повалило дерева, а Одесу знову заливає

Сьогодні, 9 серпня, частину України знову накрила негода. У Миколаєві сильний вітер повалял дерева, а в Рівненській деякі населені пункти засипало градом. Фото незвичайних опадів опублікував житель села Анатолій Ванчицький на своїй сторінці в Facebook.\r\nТакож град 9 серпня торкнувся і міста Костопіль.\r\n\r\nКрім того, на Миколаїв негода буквально "налетіла" і повалила там багато дерев. Користувачі Facebook публікують фото наслідків негоди.\r\nКористувач Олена Ситдикова опублікувала фото повалених дерев на вулиці Дзержинського, 17. За її словами, комунальні служби не поспішали їх прибрати.\r\nФото: Олена Ситдикова\/Фейсбук \r\nТакож дерево впало по вулиці Чкалова,39.\r\nФото: Марина Марина\/Фейсбук\r\nЯк повідомляє користувач Катерина Фулитка, ще одне дерево впало на трамвайні колії в районі вул. Образцова та вул. Декабристів.\r\nФото: Катерина Фулитка\/Фейсбук\r\nА за даними "Думської", в Одесі знову почалася сильна злива, що супроводжується штормовим вітром. Вулицю Балківську вже почало затоплювати, і рух там утруднено. На трасі Одеса-Київ машини з'їжджають на узбіччя.\r\n\r\nНегода знову накрила Одесу. Фото: Думська\r\nЗазначимо, що 9 серпня, як і 8 числа, в Києві також пройшла сильна злива.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 8 серпня Київ опинився в епіцентрі потужного урагану: сильна злива повалила дерева і перетворила дороги на річки.\r\nТим часом вдень синоптик Наталка Діденко повідомила, що на Одеську область насувається атмосферний фронт з грозами, зливами, шквалами і можливим градом.