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09 серпня 2019, пʼятниця, 19:45 22
Суспільство 2019-08-09T21:15:02+03:00
Українські Новини
Юлія Тимошенко стала бабусею другий раз

Юлія Тимошенко стала бабусею другий раз

Юлія Тимошенко з родиною. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko/
Юлія Тимошенко з родиною. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko/

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенка вдруге стала бабусею. Про це повідомляє секретар політсили "Батьківщина" у Київській міськраді Тетяна Меліхова у Facebook.

Як стало відомо, дочка політика Євгенія Тимошенко народила хлопчика. Батько сина - чоловік Євгенії Артем Чечоткін.



Ім'я дитини поки невідомо.

Як повідомляли Українські Новини, перша онучка Юлії Тимошенко народилася 27 червня 2016 року, її звуть Єва.

Перед президентськими виборами 2019 Євгенія Тимошенко заявила, що її мати стурбована через проблеми людей і часто не спить ночами, так як любить Україну і вірить в неї.

Раніше ЦВК підрахувала 100% бюлетенів. За підсумками виборів Верховної Ради, 43,16% (6,3 млн) виборців проголосували за партію "Слуга народу", 13,05% (1,9 млн) - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,18% (1,19 млн) - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 8,10% (1,18 млн) - за "Європейську солідарність" і 5,82% (852 тис.) - за "Голос" згідно з переданими Центральної виборчої комісії попередніми даними про вміст 100% протоколів (14 млн голосів) з усіх дільниць.

Тим часом Юлія Володимирівна заявила, що політична партія "Батьківщина" готова формувати коаліцію виключно з партіями "Голос" і "Слуга народу".

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