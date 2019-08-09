Зеленський призначив начальником департаменту контррозвідки у сфері інформаційного захисту СБУ Кулешова

Зеленський призначив начальником Департаменту контррозвідувального захисту в сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України Миколу Кулешова.

Про це йдеться в указі Президента №590 від 9 серпня, передають Українські Новини.

"Призначити Кулешова Миколу Валерійовича начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України", - сказано в ньому.

Полковник Микола Кулєшов виконував обов'язки начальника департаменту з липня по листопад 2015 року.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив юристів в Комісію з правової рефоми, призначення яких екс-президентом Порошенко членами Вищої ради правосуддя зараз розслідує ДБР.



Раніше Президент призначив співголовами комісії з питань правової реформи заступника голови Офісу Президента Руслана Рябошапку і професора кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Т. Шевченка Миколу Буроменського.



Також Зеленський призначив Володимира Кравченка командувачем операції Об'єднаних сил (ООС).