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09 серпня 2019, пʼятниця, 18:26 20
Події 2019-08-09T18:36:35+03:00
Українські Новини
Під Києвом горять торф'яники, пожежу не можуть загасити другу добу

Під Києвом горять торф'яники, пожежу не можуть загасити другу добу

Пожежа на торфовищах під Києвом. Фото: ДСНС
Пожежа на торфовищах під Києвом. Фото: ДСНС

У Броварському районі Київської області вже другу добу рятувальники не можуть загасити палаючі торфовища. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Київської області.

Так, повідомляється, що горять поклади торфу на околиці села Бобрик.

Наголошується, що до ліквідації пожежі залучено чергові караули 21-ї ДПРЧ р. Бровари, 22-ї ДПРЧ смт Калита, сільські пожежні села Шевченкове.

Пожежа на торфовищах під Києвом. Фото: ДержнсПожежа на торфовищах під Києвом. Фото: ДСНС

За даними рятувальників, поклади горять окремими осередками у важкодоступних місцях.

Станом на 9 серпня, гасіння триває, горіння ліквідовано на площі 0,3 га

На ліквідації пожежі працюють 4 одиниці техніки та 10 осіб особового складу.

Як повідомляли Українські Новини, 5 липня в Київській області сталося загоряння торфу. А попередню добу броварські рятувальники гасили в Броварах траву у важкодоступних місцях. Саме це і спровокувало виникнення торф'яної пожежі.

Також у Київській області біля села Велика Олександрівка Бориспільського району сталася велика пожежа на полі з пшеницею. Вогонь знищив 10 гектарів посівів.

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