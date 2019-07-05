Под Киевом горят торфяники

Сегодня, 5 июля, в Киевской области произошло возгорание торфа. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Киевской области.

Так, сообщается, что 5 июля, в 09:10 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о возгорании торфа. К месту вызова были направлены дежурные караулы 21-й и 56-й Государственных пожарно-спасательных частей г. Бровары и сельских пожарных с. Светильня. По прибытию спасателями установлено, что возникло возгорание торфа на площади 1,2 га.

Отмечается, что все предыдущие сутки броварские спасатели тушили в этом городе траву в труднодоступных местах. Именно это и спровоцировало возникновение торфяного пожара.

Пожар на торфяниках под Киевом. Фото: ГосЧС

Также по этому поводу состоялось внеочередное заседание районной комиссии ТЭБ и ЧС. Главный вопрос, требующий решения, - это необходимость частичного привлечения материального резерва для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации местного уровня. Ведь болотистая местность делает невозможным попадание в каждого из очагов возгорания и добавляет трудностей работникам ГосЧС.

Как сообщали Українські Новини, в Чернобыльской зоне произошел пожар.

Также пожар, который возник 3 июля, в заминированном лесу в Луганской области был локализирован в 12:30 на площе 4,8 га и ликвидирован 4 июля.