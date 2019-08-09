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09 серпня 2019, пʼятниця, 17:24 7
Економіка 2019-08-09T17:24:01+03:00
Українські Новини
У липні продукти і комунальні послуги подешевшали, медицина і освіта - зросли в ціні

У липні продукти і комунальні послуги подешевшали, медицина і освіта - зросли в ціні

Споживчі ціни знизилися в ціні
Споживчі ціни знизилися в ціні

У липні 2019 року споживчі ціни знизилися на 0,6%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

У тому числі ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в липні знизилися на 0,7%, на одяг і взуття – знизилися на 4,5%, на житлово-комунальні послуги – знизилися на 2,3%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - підвищилися на 0,1%, на освіту – підвищилися на 0,2%.

В порівнянні з липнем 2018 року, в липні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 9,1%.

У січні-липні інфляція склала 3,0%.

Як повідомляли Українські Новини, у червні дефляція склала 0,5%, в січні-червні інфляція 3,6%.

В 2018 році була зафіксована інфляція 9,8%, у 2017 році – інфляція 13,7%, в 2016 році – інфляція 12,4%, у 2015 році - інфляція 43,3%, в 2014 році - інфляція 24,9%.

Державний бюджет на 2019 рік передбачає зростання інфляції на рівні 7,4%.

Раніше експерти дали економічний прогноз на 2020 рік: очікується зниження інфляції до 5%, темпи зростання економіки можуть прискоритися до 3%, а не до 2,5%, як оцінювали в НБУ раніше.

 

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