У липні продукти і комунальні послуги подешевшали, медицина і освіта - зросли в ціні

У липні 2019 року споживчі ціни знизилися на 0,6%.\r\nПро це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.\r\nУ тому числі ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в липні знизилися на 0,7%, на одяг і взуття – знизилися на 4,5%, на житлово-комунальні послуги – знизилися на 2,3%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - підвищилися на 0,1%, на освіту – підвищилися на 0,2%.\r\nВ порівнянні з липнем 2018 року, в липні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 9,1%.\r\nУ січні-липні інфляція склала 3,0%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у червні дефляція склала 0,5%, в січні-червні інфляція 3,6%.\r\nВ 2018 році була зафіксована інфляція 9,8%, у 2017 році – інфляція 13,7%, в 2016 році – інфляція 12,4%, у 2015 році - інфляція 43,3%, в 2014 році - інфляція 24,9%.\r\nДержавний бюджет на 2019 рік передбачає зростання інфляції на рівні 7,4%.Раніше експерти дали економічний прогноз на 2020 рік: очікується зниження інфляції до 5%, темпи зростання економіки можуть прискоритися до 3%, а не до 2,5%, як оцінювали в НБУ раніше.\r\n