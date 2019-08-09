ПФ почав фінансування пенсій та субсидій за серпень

Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій і житлових субсидій за серпень, у той час як майже 70% пенсіонерів живуть на пенсію нижче середньої.\r\nПро це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду, передають Українські Новини.\r\nНа пенсійні виплати спрямовано 1,2 млрд гривень.\r\nНа житлові субсидії спрямовано 5,5 млн гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у червні поточного року Кабінет Міністрів збільшив доходи і видатки бюджету Пенсійного фонду на 2019 рік приблизно на 30 млрд гривень до 438,6 млрд гривень доходів і до 438,2 млрд гривень витрат.\r\nРаніше Українські Новини писали про те, як порахувати страховий стаж і суму пенсії. \r\nТакож повідомлялося, що пенсіонери без страхового стажу зможуть отримувати соцдопомогу до 2021 року.