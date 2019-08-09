підписатися на розсилку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
09 серпня 2019, пʼятниця, 10:00 15
Економіка 2019-08-09T11:15:02+03:00
Українські Новини
ПФ почав фінансування пенсій та субсидій за серпень

ПФ почав фінансування пенсій та субсидій за серпень

Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій і житлових субсидій за серпень, у той час як майже 70% пенсіонерів живуть на пенсію нижче середньої.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду, передають Українські Новини.

На пенсійні виплати спрямовано 1,2 млрд гривень.

На житлові субсидії спрямовано 5,5 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у червні поточного року Кабінет Міністрів збільшив доходи і видатки бюджету Пенсійного фонду на 2019 рік приблизно на 30 млрд гривень до 438,6 млрд гривень доходів і до 438,2 млрд гривень витрат.

Раніше Українські Новини писали про те, як порахувати страховий стаж і суму пенсії.

Також повідомлялося, що пенсіонери без страхового стажу зможуть отримувати соцдопомогу до 2021 року.

Більше новин про: Пенсії субсидії Пенсійний фонд

Архів
Новини
Японське кредитне рейтингове агентство підвищило рейтинг України 11:06
На Китай рухається тайфун: оголошено червоний рівень небезпеки, тисячі людей готуються до евакуації 10:59
Роттердам + дозволяв стримувати тарифи на електроенергію для промислових споживачів, - ЗМІ 10:51
ДБР засекретило інформацію про справи Порошенка 10:42
З кар'єру "Укрзалізниці" щебінь в Росії експортували без документів більш ніж на мільйон гривень 10:29
більше новин
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Активіст, якого хочуть позбавити батьківських прав. Фото: Дмитро Проказов/facebook.com/Радіо Свобода
Батьки, яких у Росії хочуть позбавити батьківських прав, наполягають на своїй невинності 12:55
Ізабелла Сіренко. Фото: центр
Суд виправдав топ-сепаратистку з Харкова 12:54
Соратника олігарха-втікача хочуть призначити главою відділу "К" СБУ Києва, - журналіст Бойко 12:45
"Ситник, пройди детектор брехні!". В соцмережах розпочався флешмоб через елітний відпочинок директора НАБУ 12:35 Фото
більше новин
Ізабелла Сіренко. Фото: центр
Суд виправдав топ-сепаратистку з Харкова 12:54
8.08.19 20:00 Прес-конференція щодо подальшої бездіяльності ЦВК щодо неоголошення результатів виборів по округу 210 18:27
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210 13:57
Наслідки негоди у Києві. Фото: facebook/KARS.Kyiv
Відео дня: у Києві сильна злива повалила дерева і перетворила дороги на річки 18:41
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok