ПФ почав фінансування пенсій та субсидій за серпень

Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій і житлових субсидій за серпень, у той час як майже 70% пенсіонерів живуть на пенсію нижче середньої.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду, передають Українські Новини.

На пенсійні виплати спрямовано 1,2 млрд гривень.

На житлові субсидії спрямовано 5,5 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у червні поточного року Кабінет Міністрів збільшив доходи і видатки бюджету Пенсійного фонду на 2019 рік приблизно на 30 млрд гривень до 438,6 млрд гривень доходів і до 438,2 млрд гривень витрат.

Раніше Українські Новини писали про те, як порахувати страховий стаж і суму пенсії.

Також повідомлялося, що пенсіонери без страхового стажу зможуть отримувати соцдопомогу до 2021 року.