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09 серпня 2019, пʼятниця, 09:12 10
Азія 2019-08-09T11:15:02+03:00
Українські Новини
У Киргизстані силою розігнали мітинг прихильників екс-президента

У Киргизстані силою розігнали мітинг прихильників екс-президента

У Киргизстані співробітники силових структур у четвер, 8 серпня, розігнали акцію прихильників екс-президента Алмазбека Атамбаєва в центрі Бішкека.

Кількість мітингувальників оцінюється в одну тисячу людей. Їм протистояли 300 правоохоронців, які "щоб уникнути хуліганства і мародерства", як йдеться в повідомленні відомства, застосовували світлошумові гранати і сльозоточивий газ, пише DW.

Сам Атамбаєв в четвер здався владі під час силової операції в селі Кой-Таш, яка тривала два дні і в якій взяли участь, за даними місцевих ЗМІ, 6 тисяч силовиків. Опір їм чинили 400 прихильників екс-президента. За даними киргизького МОЗ, під час цієї операції поранення зазанали 98 осіб. А заступник командира спецпідрозділу "Альфа", який зазнав вогнепального поранення, помер у лікарні.

Як повідомляли Українські Новини, у 2011 році 30 жовтня в Киргизстані на президентських виборах переміг прем'єр-міністр країни Алмаз Атамбаєв. Його тоді підтримали 62,95% виборців. Після чого 1 грудня 2011 року Атамбаєв офіційно вступив на посаду глави держави.

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