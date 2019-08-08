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08 августа 2019, четверг, 18:20 7
Азия 2019-08-08T18:28:48+03:00
Українські Новини
В Кыргызстане задержали экс-президента

В Кыргызстане задержали экс-президента

Алмазбек Атамбаев Фото: Open KG
Алмазбек Атамбаев Фото: Open KG

Силовики задержали бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Штаб экс-президента сообщил, что он решил сам сдаться правоохранителям. После этого его вывезли с территории резиденции в селе Кой-Таш, пишет "Радио Свобода".

Ранее силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева. Они применили слезоточивый газ и шумовые гранаты и окружили дом. Это произошло после того, как сторонники экс-президента отпустили шестерых силовиков, которые были в заложниках.

7 августа киргизские силовики начали штурм резиденции 62-летнего Атамбаева в селе Кой-Таш. Ему предъявляют обвинения по пяти пунктам, включая коррупцией, злоупотреблением властью и незаконным обогащением.

Атамбаев отвергает все обвинения. Его сторонники начали сопротивляться правоохранителям, которые пытались задержать бывшего президента. В результате столкновений один спецназовец погиб, более 50 человек были травмированы.

Атамбаев был президентом Кыргызстана в 2011-2017 годах.

Как сообщали Українські Новини, во время жестокого конфликта между экс-президентом Киргизии и спецназом погиб человек.

30 октября 2011 года на президентских выборах в Кыргызстан победил премьер-министр страны Алмаз Атамбаев. Его тогда поддержали 62,95% избирателей. 1 декабря 2011 года Атамбаев официально вступил на должность главы государства.

 

 

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