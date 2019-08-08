В Кыргызстане задержали экс-президента

Силовики задержали бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.\r\nШтаб экс-президента сообщил, что он решил сам сдаться правоохранителям. После этого его вывезли с территории резиденции в селе Кой-Таш, пишет "Радио Свобода".\r\nРанее силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева. Они применили слезоточивый газ и шумовые гранаты и окружили дом. Это произошло после того, как сторонники экс-президента отпустили шестерых силовиков, которые были в заложниках.\r\n7 августа киргизские силовики начали штурм резиденции 62-летнего Атамбаева в селе Кой-Таш. Ему предъявляют обвинения по пяти пунктам, включая коррупцией, злоупотреблением властью и незаконным обогащением.\r\nАтамбаев отвергает все обвинения. Его сторонники начали сопротивляться правоохранителям, которые пытались задержать бывшего президента. В результате столкновений один спецназовец погиб, более 50 человек были травмированы.\r\nАтамбаев был президентом Кыргызстана в 2011-2017 годах.\r\nКак сообщали Українські Новини, во время жестокого конфликта между экс-президентом Киргизии и спецназом погиб человек.\r\n30 октября 2011 года на президентских выборах в Кыргызстан победил премьер-министр страны Алмаз Атамбаев. Его тогда поддержали 62,95% избирателей. 1 декабря 2011 года Атамбаев официально вступил на должность главы государства.\r\n \r\n