Майже 70% пенсіонерів живуть на пенсію нижчу за середню

Тоді, як деяким категоріям підвищили пенсії, станом на 1 липня 2019 на обліку в Пенсійному фонді перебувало 11,35 тис. пенсіонерів, на 120,5 тис. осіб менше, порівняно з даними на початок року.

Про це йдеться в аналітичній довідці про роботу Пенсійного фонду України у першому півріччі, пише "БізнесЦензор".

Водночас в першому півріччі 2019 року Пенсійний фонд призначив 188,6 тис. нових пенсій, що на 21,9 тис. більше ніж за аналогічний період минулого року.

За даними Фонду, з початку 2016 року кількість пенсіонерів скоротилася на 947 тисяч.

Середній розмір пенсії по Україні станом на 1 липня 2019 року становив 3 005,96 грн, що на 360,30 грн, або на 13,6% більше, ніж у січні 2019 року.

При цьому мінімальна пенсія за віком зросла з 1497 грн станом на 1 січня до 1564 грн станом на 1 липня.

При цьому пенсії в сумі від 1,5 тис. до 2 тисяч гривень отримують 4,76 млн пенсіонерів або 42% від загальної кількості. Трохи більше – від 2 тис. до 3 тисяч гривень – отримують 3,14 млн осіб або 27,6%.

Інфографіка: ПФУ

Станом на 1 липня пенсію за віком отримували 8,6 млн осіб, за інвалідністю – 1,42 млн, у разі втрати годувальника – 628,8 тис., за вислугу років – 623,3 тис. осіб, соціальні пенсії – 81,2 тис. осіб, довічне грошове утримання суддям у відставці було призначено 3,3 тис. чоловік.

У першому півріччі Пенсійним фондом забезпечені пенсійні виплати на загальну суму 202,0 млрд грн, а також виплата житлових субсидій 2,5 млн громадян на суму 10,2 млрд грн.

При цьому власні доходи Пенсійного фонду в січні-червні, порівняно з відповідним періодом минулого року, зросли на 20,6 млрд грн, або на 21,6%, склавши 116,1 млрд грн. Планові показники власних доходів перевиконано на 7,2% або на 7,8 млрд грн. Надходження з держбюджету в доходах Пенсійного фонду становили 101,2 млрд грн або 46,6%.

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