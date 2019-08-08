У Рівному на хабарі попався підполковник фіскальної служби

Поліція затримала підполковника Державної фіскальної служби за підозрою в отриманні хабара в розмірі 4 тис. доларів у Рівному.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.\r\nПідозрюваний старший слідчий обласного управління ДФС був затриманий під час проведення превентивних заходів щодо захисту бізнесу і протидії корупції в правоохоронних органах.\r\n"Щоб уникнути тиску на свій бізнес, підприємець повинен був надати підполковнику 4 тис. доларів США "винагороди". У разі відмови - (йому загрожувало) створення штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності і притягнення його до відповідальності за нібито порушення законодавства", - йдеться в повідомленні.\r\nПід час огляду особистих речей фігуранта сума, отримана ним в якості неправомірної вигоди, була вилучена.\r\nНаразі проводяться слідчі дії та обшуки за місцем роботи правопорушника, вирішується питання про повідомлення підполковнику про підозру.\r\nДосудове розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу.\r\nЗа даними Українських Новин затриманий старший слідчий з особливо важливих справ управління Державної фіскальної служби у Рівненській області Роман Чопко.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський вимагав звільнення виконуючого обов'язки Державної фіскальної служби Олександра Власова.\r\nПісля чого Кабмін призначив нового в.о. голови ДФС замість звільненого Власова.