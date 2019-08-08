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08 серпня 2019, четвер, 20:39 15
Судова влада 2019-08-08T23:00:02+03:00
Українські Новини
У Рівному на хабарі попався підполковник фіскальної служби

У Рівному на хабарі попався підполковник фіскальної служби

Хабар чиновника ГФС. Фото: Нацполиция
Хабар чиновника ГФС. Фото: Нацполиция

Поліція затримала підполковника Державної фіскальної служби за підозрою в отриманні хабара в розмірі 4 тис. доларів у Рівному.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Підозрюваний старший слідчий обласного управління ДФС був затриманий під час проведення превентивних заходів щодо захисту бізнесу і протидії корупції в правоохоронних органах.

"Щоб уникнути тиску на свій бізнес, підприємець повинен був надати підполковнику 4 тис. доларів США "винагороди". У разі відмови - (йому загрожувало) створення штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності і притягнення його до відповідальності за нібито порушення законодавства", - йдеться в повідомленні.

Під час огляду особистих речей фігуранта сума, отримана ним в якості неправомірної вигоди, була вилучена.

Наразі проводяться слідчі дії та обшуки за місцем роботи правопорушника, вирішується питання про повідомлення підполковнику про підозру.

Досудове розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу.

За даними Українських Новин затриманий старший слідчий з особливо важливих справ управління Державної фіскальної служби у Рівненській області Роман Чопко.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський вимагав звільнення виконуючого обов'язки Державної фіскальної служби Олександра Власова.

Після чого Кабмін призначив нового в.о. голови ДФС замість звільненого Власова.

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