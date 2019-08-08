Посольство США похвалило Зеленського за підхід до врегулювання конфлікту на Донбасі

Америка вважає, що підхід Президента Володимира Зеленського до врегулювання конфлікту на Донбасі заслуговує підтримки глав країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Про це йдеться в повідомленні Посольства США в Україні в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

США також зазначає, що Росія теж повинна підтримати український уряд.

"Росія могла б проявити таку хоробрість і покінчити з конфліктом, негайно вивівши свої сили", - сказано в повідомленні.

Посольство висловило похвалу Президенту і Збройним силам України за мужність і стриманість у ситуації, що склалася з порушенням перемир'я.

Воно зазначає, що подібна тактика зберігає потенціал для дійсного припинення вогню і врегулювання конфлікту на сході України.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський домовився з Президентом Росії Володимиром Путіним про можливу зустріч лідерів країн "нормандського формату", робочі групи розробляють документи для підписання на вищому рівні.

Також Макрон підтримав ініціативу Зеленського про проведениии зустрічі лідерів "нормандського формату" найближчим часом.