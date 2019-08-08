Посольство США похвалило Зеленського за підхід до врегулювання конфлікту на Донбасі

Америка вважає, що підхід Президента Володимира Зеленського до врегулювання конфлікту на Донбасі заслуговує підтримки глав країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).\r\nПро це йдеться в повідомленні Посольства США в Україні в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\nСША також зазначає, що Росія теж повинна підтримати український уряд.\r\n"Росія могла б проявити таку хоробрість і покінчити з конфліктом, негайно вивівши свої сили", - сказано в повідомленні.\r\nПосольство висловило похвалу Президенту і Збройним силам України за мужність і стриманість у ситуації, що склалася з порушенням перемир'я.\r\nВоно зазначає, що подібна тактика зберігає потенціал для дійсного припинення вогню і врегулювання конфлікту на сході України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський домовився з Президентом Росії Володимиром Путіним про можливу зустріч лідерів країн "нормандського формату", робочі групи розробляють документи для підписання на вищому рівні.\r\nТакож Макрон підтримав ініціативу Зеленського про проведениии зустрічі лідерів "нормандського формату" найближчим часом.