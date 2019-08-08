Суд Криму продовжив арешт тяжкохворого кримськотатарського активіста Бекірова

Верховний суд анексованого Росією Криму продовжив арешт тяжкохворого кримськотатарського активіста Едему Бекірова до 11 жовтня.

Про це у Facebook написала уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передають Українські Новини.

"Судилище окупаційної влади Криму над українським громадянином не припиняється. Сьогодні "Верховний суд Республіки Крим" знову продовжив Едему Бекірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 11 жовтня", - повідомила вона.

Захисники активіста надали всі необхідні для зміни запобіжного заходу на домашній арешт документи щодо його стану здоров'я, наявності житла на території Криму.

Проте суд продовжив утримання під вартою, не забезпечивши тяжкохворій людині відповідний медичний догляд та не допустивши незалежних лікарів.

15 серпня цей же Верховний суд Криму буде вирішувати, який місцевий суд буде розглядати кримінальну справу Бекірова по суті - Красноперекопський районний суд чи Центральний районний суд Сімферополя.

Омбудсмен заявляє, що етапування в Красноперекопськ Бекіров у своєму стані здоров'я (I група інвалідності, критичний рівень цукру в крові, гіпертонія, запалення підшлункової, нестерпний біль у спині, трофічна виразка на лівій нозі) може не витримати.

Він уже заявив про оголошення голодування, якщо рішення про його переміщення в ізолятор тимчасового утримання Красноперекопська буде прийнято.

Як повідомляли Українські Новини, стан здоров'я Бекірова, ув'язненого в СІЗО в Сімферополі, критичне

Раніше в Росії обіцяли відправити Бекірова в лікарню.