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08 серпня 2019, четвер, 18:43 282
Судова влада 2019-08-08T20:01:06+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив у Комісію з правової реформи юристів, щодо яких веде розслідування ДБР по "справі Порошен

Зеленський призначив у Комісію з правової реформи юристів, щодо яких веде розслідування ДБР по "справі Порошенка"

Президент України Володимир Зеленський включив до складу Комісії з питань правової реформи двох юристів, призначення яких екс-президентом Порошенка членами Вищої ради правосуддя зараз розслідує ДБР. І укази про призначення яких членами ВСП зі скандалом скасував сам же Зеленський, вступивши на посаду президента. При цьому, один з призначенців зараз судиться із Зеленським через своє звільнення.

Це стає очевидним з тексту опублікованого на президентському сайті Указу №584 / 2019 "Питання Комісії з питань правової реформи". Зокрема, Указом затверджується Положення про Комісію та склад Комісії, підписані керівником Офісу Президента Андрієм Богданом.

У складі Комісії значаться, в тому числі, колишній член ВККС Андрій Володимирович Василенко та адвокат Михайло Григорович Ісаков. Обидва включені до складу Робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади і здійснення правосуддя.

Андрій Василенко за Петра Порошенка (з червня 2015 по травень 2019 роки) був призначений членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

13 травня 2019 року, вже після програшу на президентських виборах, Петро Порошенко своїми указами №217 і №218 призначив Андрія Василенко та Михайла Ісакова членами Вищої ради правосуддя. Призначення членів ВСП президентом, термін повноважень якого закінчився, викликав серйозний резонанс в середовищі юристів.

11 червня новий президент Володимир Зеленський своїми указами скасував скандальні укази Порошенко про призначення Василенко і Ісакова членами ВСП. А також затвердив нове положення про відкритий конкурс для відбору кандидатів в ВСП і призначив новий склад конкурсної комісії. У самому ВСП повідомили, що один зі звільнених Зеленським членів ВСП напередодні звільнення пішов у відпустку, а другий - заперечив указ Зеленського в Верховному суді і також написав заяву про відпустку

У той же час, Державне бюро розслідувань відкрило провадження в зв'язку з призначенням Порошенка членами ВСП Ісакова і Василенко. Екс-президенту інкримінувалося "факт захоплення державної влади і невиконання рішення суду при призначенні підконтрольних йому членів Вищої ради правосуддя". 

На початку липня Печерський районний суд дозволив Державному бюро розслідувань вилучити в Адміністрації Президента копії указів колишнього президента Петра Порошенка про проведення конкурсу з добору кандидатів до члени Вищої ради правосуддя. Згідно з матеріалами суду, ГБР розслідує справу від 28 травня за фактом узурпації влади Порошенко за ч . 3 ст. 109 (захоплення влади), ч. 3 ст. 382 (невиконання рішення суду) Кримінального кодексу. Суд дозволив вилучити указ від 08.05.2019 №203, указ від 13.05.2019 №217, копію присяги членів ВСП; копію першої сторінки паспорта громадян України (ім'я не вказано); протоколи засідань конкурсної комісії з відбору кандидатів для здійснення Президентом призначення членів ВСП з відповідними додатками та інші документи з приводу проведення засідань і діяльності конкурсної комісії.

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