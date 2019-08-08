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08 серпня 2019, четвер, 17:20 13
Події 2019-08-08T18:00:01+03:00
Українські Новини
Командир роти Нацгвардії збив на смерть пішохода у Львівській області

Командир роти Нацгвардії збив на смерть пішохода у Львівській області

ДТП з нацгвардійцем. Фото: ДБР
ДТП з нацгвардійцем. Фото: ДБР

Пішохід загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю командира роти Національної гвардії на ділянці автодороги "Львів - Пустомити - Меденичі" Львівської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного бюро розслідувань, передають Українські Новини.

"За попередньою інформацією, 7 серпня 2019 року командир патрульної роти однієї з військових частин Нацгвардії скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину вулиці поза пішохідного переходу", - йдеться в ньому.

Після ДТП пішохід був госпіталізований в Пустомитівську центральну районну лікарню, де від зазнаних травм помер.

Попередня кваліфікація події - ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель потерпілого) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження свободи на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

ДТП з нацгвардейцем. Фото: ДБРДТП з нацгвардейцем. Фото: ДБР

Як повідомляли Українські Новини, у липні під Києвом двоє контрактників живцем згоріли у військовому Газі після ДТП.

Раніше 2 людини загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю поліцейського в Харкові.

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