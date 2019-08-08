Командир роти Нацгвардії збив на смерть пішохода у Львівській області

Пішохід загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю командира роти Національної гвардії на ділянці автодороги "Львів - Пустомити - Меденичі" Львівської області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Державного бюро розслідувань, передають Українські Новини.\r\n"За попередньою інформацією, 7 серпня 2019 року командир патрульної роти однієї з військових частин Нацгвардії скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину вулиці поза пішохідного переходу", - йдеться в ньому.\r\nПісля ДТП пішохід був госпіталізований в Пустомитівську центральну районну лікарню, де від зазнаних травм помер.\r\nПопередня кваліфікація події - ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель потерпілого) Кримінального кодексу.\r\nСанкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження свободи на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.\r\n\r\nДТП з нацгвардейцем. Фото: ДБР\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у липні під Києвом двоє контрактників живцем згоріли у військовому Газі після ДТП.\r\nРаніше 2 людини загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю поліцейського в Харкові.