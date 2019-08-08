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08 серпня 2019, четвер, 14:50 10
Політика 2019-08-08T14:53:48+03:00
Українські Новини
Справа суддів ОАСК - це помста окремих членів ВККС за принциповість, - адвокат Богатир

Справа суддів ОАСК - це помста окремих членів ВККС за принциповість, - адвокат Богатир

Юрист і адвокат Володимир Богатир вважає, що в кримінальному переслідуванні суддів Окружного адміністративного суду Києва зацікавлені члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів, оскільки хочуть помститися таким чином суддям цього суду за непокору і принциповість.

Про це він сказав у коментарі Українським Новинам.

"Що стосується Окружного адмінсуду Києва, то його діяльність є суперечливою, а їх рішення завжди носили характер, який не збігається з точкою зору влади. На жаль, саме це стало основною причиною того, що почався політичний тиск на адміністративний суд. Ми можемо, з правової точки зору, погоджуватися чи не погоджуватися з рішеннями ОАСК, але я вважаю, що ситуація, яка склалася навколо ОАСК, демонструє бажання членів ВККС помститися за непокору суддям Окружного суду", - сказав він.

За його словами, багато питань викликає раптове оцінювання суддів ОАСК.

"Чому оцінювання не проводилося раніше? ВККС фактично почало тиск на ОАСК тоді, коли стало зрозуміло, що наближаються президентські і парламентські вибори. Це перша позиція. Друге - абсолютно неприпустимо, коли ВККС і політичний департамент ГПУ, який очолює Горбатюк, обґрунтовують позицію, по якій люди не мають права звертатися до суду з метою перегляду рішень будь-яких владних повноважень. У мене питання: а навіщо тоді створений ОАСК? Функція адміністративного судочинства, в першу чергу, полягає в тому, щоб оскаржити дії влади, повноваження органів влади", - зазначив юрист.

За його словами, якщо до них є питання, їх треба вирішувати не шляхом тиску і втручання, а законним способом.

"Тому що в такому випадку - це загроза демократії", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, ГПУ повідомила про підозру голові Окружного адмінсуду Києва Вовку.

Також Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має відношення до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.
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