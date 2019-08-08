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08 серпня 2019, четвер, 14:36 18
Життя 2019-08-08T15:15:01+03:00
Українські Новини
Літні дощі захлиснуть майже всю Україну: якою буде погода перед вихідними

Літні дощі захлиснуть майже всю Україну: якою буде погода перед вихідними

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

9 серпня в Києві мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди грози, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, у Львівській області +7...+12 градусів, вдень +22...+28 градусів.

У Карпатах вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +15...+20 градусів.

У Моршині вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Трускавці вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Сваляві вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди грози, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів, у Чернігівській і Сумській областях +22...+27 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди грози, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +24...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди грози, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, у Луганській області +11...+16 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, тільки в Одеській області місцями невеликий короткочасний дощ, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди грози, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+23 градуси, у Запорізькій області +13...+18 градусів, вдень +25...+32 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+31 градус.

У Ялті без істотних опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +27...+29 градусів.

8 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+24 градуси; у районі Одеси +13 градусів; у Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні оголошено штормове попередження: захід і північ під загрозою.

Раніше синоптик дала попередній прогноз на тиждень.

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